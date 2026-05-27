Anyaország :: 2026. május 27. 18:52 ::

Mialatt Hont Andrást egy kormánypárti milliárdos, Fricz Tamást egy elbocsátó szép üzenet találta meg

Hétfőn jelent meg a Magyar Nemzet online oldalán Fricz Tamás utolsó cikke. „Ugyanis a napokban hivatalos levél érkezett, melyben közlik, hogy a szerződésemet felbontják, többet nem kell írnom” – írta a politológus Facebook-oldalán.



Tavalyelőtt még kitüntették... (fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA)

– 36 éve, 1990 óta folyamatosan írok-írtam a Nemzetbe, kedvenc lapomba valamilyen külsős szerződés formájában. Nos, ennek itt a vége. Ez jött még a választási vereséghez... De biztos igazuk van, keresztényként megértő vagyok – fogalmazott Fricz.

Hozzátette, az elmúlt 36 évet nem felejti el, publicisztikai és írásos elemzői munkásságát pedig a továbbiakban is folytatni kívánja. Azt azonban még nem tudja, ezt hol és milyen formában fogja véghezvinni, de megtalálja a módját.

(Index nyomán)