Donald Trump amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levélben panaszkodott Volodimir Zelenszkij a légvédelmi fegyverek hiányára - erősítette meg szerdán Dmitro Litvin, az ukrajnai elnök kommunikációs tanácsadója, akit az Interfax Ukrajina idézett.
A Kyiv Independent című ukrán lap korábban arról cikkezett, hogy Zelenszkij levelében a légvédelmi eszközök egyre súlyosabb hiányára figyelmeztetett, különös tekintettel a rakétaelhárító rendszerekre.
"A rakétavédelmi légelhárító eszközök tekintetében szövetségeseinkre támaszkodunk" - olvasható a dokumentumban. "A ballisztikus rakéták elleni védelem kérdésében szinte csaknem kizárólagosan az Egyesült Államokra hagyatkozunk" - áll a szövegben.
Litvin szerint Olha Sztefanisina, Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövete küldte a leveleket a Fehér Háznak, Mike Johnsonnak, a képviselőház republikánus elnökének és a kongresszus más tagjainak.
A dokumentum a kijevi vezetés fegyverigényeit kielégíteni hivatott PURL fegyverbeszerzési programmal kapcsolatos nehézségek miatti növekvő ukrán aggodalmakat is tükrözi. A program lehetővé teszi európai NATO-tagállamoknak amerikai fegyverek vásárlását Ukrajna számára.
"A PURL program keretében történő szállítások üteme már nem felel meg a fenyegetés valós mértékének, amellyel szembesülni kényszerülünk" - írta Zelenszkij. "Segítségüket kérem Ukrajna légterének védelmében az orosz rakétáktól" - tette hozzá.
"Az ukrán nép nevében tisztelettel kérem az Egyesült Államok elnökét és a kongresszust, hogy ne hagyjanak fel a támogatásukkal, és segítsenek biztosítani nekünk ezt az életbevágóan fontos védelmi eszközt (Patriot PAC-3 rakétákat és a kiegészítő rendszereket) az orosz terror ellen, hogy megállítsuk az orosz ballisztikus rakétákat és más rakétatámadásokat Oroszország felől" - hangsúlyozta.
