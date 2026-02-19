Friss hírek :: 2026. február 19. 16:40 ::

Anyja volt párját ölte meg a szolnoki gyilkos

Egy közeli hozzátartozója végzett azzal a nyugdíjas férfival, akinek a holttestét hétfőn délután találták meg a szolnoki otthonában – tudta meg a 24.hu. Értesülésük szerint a meggyilkolt János bácsi élettársi kapcsolatban élt korábban a gyilkosa édesanyjával.

A vármegyei rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központjába hétfőn délután érkezett bejelentés arról, hogy holtan találtak egy 79 éves férfit a szolnoki otthonában. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a 46 éves férfi február 16-án délelőtt jelent meg a szolnoki ingatlannál, ahová a 79 éves ismerőse engedte be.

A férfi a lakásban ismeretlen okból rátámadt a nyugdíjasra, fején bántalmazta, illetve egy éllel, heggyel bíró eszközzel többször is megütötte, megvágta. Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A támadó átkutatta a szobát, majd az ott talált pénzt eltette, és elhagyta a helyszínt. A lap úgy tudja, az abonyi férfi magánéleti dolgon veszett össze János bácsival, mielőtt hidegvérrel végzett vele.

Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett a főügyészség indítványával, és elrendelte az abonyi férfi letartóztatását.