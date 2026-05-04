Volodimir Zelenszkij szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-9-ére győzelem napi tűzszünetet hirdetett.
"Tűzszünetet hirdetünk május 5-ről 6-ra virradó éjszaka 0 órától (közép-európai idő szerint 23 óra)" - közölte Zelenszkij a Telegram-oldalán hétfőn.
" A megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására" - írta.
Az ukrajnai vezető szerint Moszkva nem válaszolt Kijev tűzszüneti felhívásaira, és most azért cselekszik, mert "az emberi életet összehasonlíthatatlanul többre tartja bármely évforduló ünneplésénél".
Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a tűzszünetre, de kijelentette, hogy Ukrajna "a megadott időponttól kezdve szimmetrikusan fog cselekedni".
