Nemzeti Nyomozó Iroda: hivatalból indult büntetőeljárás az MNB általi "presszió" ügyében

Hivatalból indított büntetőeljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Magyar Nemzeti Bank (MNB) "általi presszió" ügyében, és a sajtóban megjelent információk alapján kezdett nyomozásba a rendőrség - közölte a KR NNI a Police.hu oldalon hétfőn.

A közlemény szerint "a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt elnöke az egyik sajtóorgánumnak adott interjújában olyan kijelentéseket tett az Erste Bank bécsi anyabankja, az Erste Group-beli felügyelőbizottsági tagságával kapcsolatos rá irányuló nyomásgyakorlás okán, hogy a KR NNI másnap büntetőeljárást indított az ügyben".

Mint írták, a sajtóban 2026. április 23-án jelent meg a riport, és a KR NNI 2026. április 24-én ismeretlen tettes ellen elrendelte az ügyben a nyomozást hivatali visszaélés bűntett elkövetésének gyanúja miatt. Az eljárást – melynek során a nyomozók szorosan együttműködnek a jegybank jelenlegi vezetésével – a KR NNI Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály folytatja - álla közleményben.

Az MNB hétfőn az MTI-vel azt közölte, hogy Varga Mihály jegybankelnök utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott az MNB korábbi vezetéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk ügyében. A vizsgálat megállapításait és a rendelkezésre álló adatokat értékelve a jegybank új vezetése feljelentést tett hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

Hangsúlyozták, hogy az MNB-nek 2025. március 4-e óta új vezetése van, az új vezetés alatt a jegybank a jogszabályoknak megfelelően működik. Az intézmény működésének felülvizsgálatával és racionalizálásával minden terület élére, így a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökségre is új alelnök került. A jegybank a rendelkezésre álló dokumentumokat és információkat átadta az ügyben már eljárást folytató Nemzeti Nyomozó Irodának - olvasható a tájékoztatásban.

Az MNB áprilisi kamatdöntést követő sajtótájékoztatóján, április 28-án újságírói kérdésre Varga Mihály jegybankelnök elmondta: vizsgálják a Simor András volt jegybankelnök által elmondottakat, miszerint az MNB korábbi vezetése nyomást gyakorolt az Erste Bankra Simor eltávolítása érdekében. Varga Mihály akkor azt mondta: reméli, hogy a vizsgálat néhány napon belül lezárul, és arról tájékoztatást fognak adni. Simor András az Erste Bank bécsi anyabankja, az Erste Group felügyelőbizottságának volt tagja.

(MTI)