Friss hírek :: 2026. március 2. 09:24 ::

20 százalékot meghaladó emelkedéssel indított a gáz tőzsdei jegyzése

Jelentős, 20 százalékot meghaladó drágulással indított a gáz európai jegyzése hétfőn a közel-keleti helyzet okozta bizonytalanság hatására.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, áprilisi jegyzésében 20,10 százalékkal emelkedett: 1 megawattóra 38,38 euróba került fél kilenckor, a hétfői kereskedés első 30 perce után.

A gázár kezdetben ennél magasabban, 39,30 eurón is állt.

A gázjegyzés három hónapja 27,31 eurón, egy éve 36,83 eurón, két éve 28,64 eurón zárt.

(MTI)