Felesége megölése miatt körözik Fajta Norbertet

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást folytat emberölés bűntette miatt. Egy nőt 2026. április 6-án találtak holtan szigethalmi otthonában. A gyanú szerint a sértettet a férje, a 41 éves Fajta Norbert bántalmazta, melynek következtében a 37 éves nő életét vesztette.

A férfi felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elrendelték a körözését.

A Pest vármegyei nyomozók kérik, hogy akik Fajta Norbertet látták, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96. telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

(Police.hu)