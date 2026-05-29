Külföld, Háború :: 2026. május 29. 12:02 ::

A lengyel elnök visszavonná Zelenszkijtől a legmagasabb állami kitüntetést

A lengyel elnök azt javasolja, hogy vonják vissza Volodimir Zelenszkijtől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas-rendet, miután az ukrajnai államfő a II. világháborúban megalakult nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) "hőseiről" nevezte el a minap az ukrán hadsereg egyik alakulatát. Ezt maga Karol Nawrocki közölte pénteken Varsóban újságírókkal.

Az UPA dicsőítése ma "bő táptalajt ad az orosz propagandának a dezinformációhoz" - érvelt Nawrocki.

Úgy vélekedett: amikor Zelenszkij meghozta szerdán e döntését, bebizonyította, hogy "a bűnözőket dicsőítő" Ukrajna "még nem kész az európai család tagjává válni".

Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő pénteken az X-en azt írta: Varsó "egyértelműen negatívan" értékeli az ukrán fél lépését, mert sérti Lengyelország történelmi érzékenységét az UPA által meggyilkoltak emléke miatt.

(MTI nyomán)