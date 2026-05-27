Megjelent a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok működésének felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat

A kormány felülvizsgálja a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok működését. Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg kedden.

A kormányhatározatban azt írták, hogy a kormány elkötelezett az oktatásfinanszírozás átláthatóvá tételében, ennek érdekében pedig a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok működését felülvizsgálja.

A kormány ennek érdekében felhívja az oktatási és gyermekügyi minisztert, hogy vizsgálja felül "a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok belső szervezeti felépítését, személyi összetételét, feladatait, döntési és irányítási jogkörét, gazdálkodását", s térjen ki arra is, hogy a középirányító szerv fenntartása mennyiben indokolt.

A döntés értelmében a felülvizsgálat során a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények legfontosabb gazdasági és személyi adatairól, továbbá a tankerületi központ működésének szakszerűségéről és jogszerűségéről kimutatásnak és elemzésnek is készülnie kell.

(MTI)