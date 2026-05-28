Elismerte egy tiszás képviselő, hogy korábban ittasan vezetett

Elismerte csütörtöki Facebook-bejegyzésében Varga Lőrinc Mihály, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, hogy korábban ittasan vezetett.

A politikus a Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy másfél éve egy baráti találkozó utáni reggelen egy rutinellenőrzés során alkoholt mutatott ki a szervezetében a szonda.

"Hibáztam, a felelősségemet teljes mértékben elismerem" - írta a képviselő, hozzátéve, hogy a törvény mindenkire vonatkozik, ezért áll a felelősségre vonás elé. Közölte: maga is meg fogja szavazni a mentelmi jogának kiadását.

Fortsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke kedden jelentette be, hogy Varga Lőrinc Mihály esetében indítvány érkezett hozzá a képviselő mentelmi jogának felfüggesztése érdekében.

(MTI)