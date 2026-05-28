Külföld :: 2026. május 28. 22:15 ::

Szerbiában 700 ezer embernek egyetlen saját foga sincs

Szerbiában mintegy 700 ezer embernek nincs egyetlen saját foga sem, ami a lakosság 11,1 százalékát jelenti - közölték egészségügyi szakemberek és civil szervezetek az országos szájegészségügyi hét alkalmából csütörtökön.

Az országos közegészségügyi intézet adatai szerint a felnőtt lakosság mindössze 8,3 százalékának van meg az összes saját foga, míg a 65 év felettiek körében a teljes fogatlanság aránya meghaladja a 40 százalékot. Ez jelentősen rosszabb mutató több európai országhoz képest: Olaszországban 19, Szlovéniában pedig mintegy 16 százalék ez az arány az idősek körében.

A gyermekek körében is kedvezőtlen a helyzet: a 12 évesek csupán 36 százalékának egészséges valamennyi foga, míg a 15 éveseknél ez az arány alig 22 százalék.

Az Orvosok a korrupció ellen nevű civil szervezet szerint a szerbiai szájegészségügy állapota annak ellenére is aggasztó, hogy az állami fogászati ellátásra évente jelentős összegeket fordítanak. A szakemberek szerint a kedvezőtlen adatok hátterében a rossz szájhigiénia, a rendszertelen fogmosás, valamint a fogászati kezelések magas költségei állnak. Az egészségbiztosítás 2006 óta csak bizonyos társadalmi csoportok - köztük gyermekek, diákok, várandós nők és szociálisan rászorulók - számára biztosít ingyenes fogászati ellátást.

(MTI)