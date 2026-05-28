Visszatér a kánikula a hétvégén, de nő a záporok, zivatarok esélye

Visszatér a kánikula május utolsó hétvégéjén, a csúcshőmérséklet jellemzően 30 Celsius-fok körül alakul. Szombaton északkeleten, vasárnap pedig a Dunántúlon lehet zápor, zivatar - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.

Pénteken az ország döntő részén fátyolfelhős, napos időre van kilátás, az északkeleti megyékben gomolyfelhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi, északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad, az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő.

Szombaton észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északkeleti vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északkeleti, északi országrészben fordulhat elő: eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok idején erős, viharos lökések is előfordulhatnak. Hajnalban általában 8-15, délután 26-31 fok valószínű, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.

Vasárnap a sok napsütés mellett fátyolfelhőkre, főként a Dunántúlon erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre lehet számítani, elsősorban itt alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, megerősödhet, zivatarok idején viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-19, délután 26-31 fok várható.