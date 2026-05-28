2026. május 28. 14:48

Ha leírtad Rogán nevét, a főszerkesztőnek már habzott a szája - indexes dolgozók beszéltek a lap politikai befolyásolásáról

Hét olyan munkatárssal interjúzott a választás után a 444, akik az elmúlt években újságíróként vagy szerkesztőként dolgoztak az Indexnél. A csak név nélkül vállalt interjúkból az derült ki, hogy az Index nem igazi újságként működött, hanem politikai üzenőfüzetként.



Illusztráció: 444

A megszólaltatott dolgozók szerint Fekete-Szalóky Zoltán főszerkesztő végig intenzív politikai befolyás alatt állt, a választás napján délelőtt is sűrűn keresték a főszerkesztőt politikai kapcsolattartói, de a megkeresések délutánra megritkultak, majd teljesen elmaradtak. Fekete-Szalóky május 5-én jelentette be lemondását, miután a lap helyreigazításban volt kénytelen elismerni, hogy kamu volt az egész állítólagos Tisza-program, amit nyilvánosságra hoztak, és amire a kormány nemzeti konzultációt indított 12 milliárdért.

A lapnak nyilatkozók szerint a főszerkesztőhöz gyakran futottak be a címek finomítására vagy bekezdések eltávolítására vonatkozó kérések olyan miniszterektől, mint Rogán Antal vagy Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Fekete-Szalókynak a 444 szerint közvetlen politikai kapcsolattartója is volt, Rogán Antal, a kormányzati kommunikáció irányítójának személyében, a főszerkesztő SMS-eket mutogatva győzködte a dolgozókat, de volt, aki látta, hogy Rogán hívja telefonon. „A tónizás volt az ász a pakliban, a végső érv, ami azt hivatott kifejezni, hogy nincs ellenvetés, ezt egyszerűen muszáj megcsinálni” – mondta egy dolgozó.

„Ha leírtad Rogán nevét, Fezónak már habzott a szája. Következőre inkább nem írtad le” – mondta egy alkalmazott, egy másikuk felidézte, hogy 2022 elején kérdéseket küldött egy fideszes önkormányzatnak a Völner–Schadl-ügyről, mire válasz helyett egyből hívták is Fekete-Szalókyt.

„Egy kerületi sajtós is le tudta baszni az Index főszerkesztőjét” – mondta.

(Index nyomán)