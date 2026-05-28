Anyaország :: 2026. május 28. 15:03 ::

Támadás alatt a szuverenisták: betilthatják a Mi Hazánk pártcsaládját

Támadás alatt állnak a szuverenisták: megfoszthatja párt mivoltától és elveheti finanszírozását a Szuverén Nemzetek Európájától az illetékes európai hatóság - írja csütörtöki, közösségi médiaoldalán közzétett bejegyzésében a tömörüléshez tartozó Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese.

Dúró Dóra úgy fogalmaz: a szervezet ellen "az uniós alapértékek megsértése" a vád. Bevándorlásellenesség, antiszemitizmus, LMBTQ-ellenes retorika: a jól ismert bélyegek - írja, hozzátéve, ezzel magasabb fokozatba kapcsolnak a nemzeti szuverenitás elleni támadások.

A politikus úgy fogalmaz: a Mi Hazánk kitart pártcsaládja és a normalitás képviselete mellett.

Szerda esti cikkében tudósított a Politico portál arról, hogy betiltaná a Szuverén Nemzetek Európáját az Európai Politikai Pártok és Európai Politikai Alapítványok Hatósága; a formációt a cikk az Alternatíva Németországnak európai uniós pártjaként említi.

(MTI)