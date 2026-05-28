Külföld :: 2026. május 28. 19:36 ::

Örményország díszszemlén mutatta be külföldi gyártású fegyvereit

Örményország csütörtökön szovjet stílusú díszszemlén mutatta be külföldi gyártású fegyvereit tíz nappal a június 7-i parlamenti választás előtt és a hagyományos szövetségesével, Oroszországgal fokozódó feszültség közepette.





- A UAV developed jointly by Armenian and several European… Today, during the Republic Day parade in Republic Square, Yerevan, Armenia showcased various types of UAS.- ASN-301 in single and group container-based drone launch versions.- A Chinese CH-4B with the AR-2 missiles- A UAV developed jointly by Armenian and several European… pic.twitter.com/siECboeNIf May 28, 2026

Az örmény sajtó szerint 2016 óta most vonultattak fel ismét díszszemlén nehézfegyverzetet Jereván főterén. Nikol Pasinján kormányának bírálói viszont ezt választás előtti politikai színjátékként ítélték el.

A közszemlére tett harceszközök között indiai légvédelmi fegyverek, francia tüzérségi eszközök és páncélozott gyalogsági járművek mellett Örményországban gyártott drónok és Oroszországból származó rakétavetők is láthatók voltak.

Örményország, amelynek területén orosz katonai támaszpontok is működnek, és amely tagja az Oroszország által vezetett gazdasági tömörülésnek, az Eurázsiai Gazdasági Uniónak is, megerősítette kapcsolatait a Nyugattal Pasinján vezetése alatt, aki a június 7-i voksoláson az újraválasztásáért indul.

Moszkva figyelmeztette Jerevánt, hogy felfüggeszti vagy megszünteti az olcsó kőolaj, földgáz és nyersgyémántok szállítását, ha Örményország továbbra is ragaszkodik az európai integrációhoz.

Örményország fő védelmi beszállítója hagyományosan Oroszország volt. Az utóbbi években azonban Jereván diverzifikálta katonai beszerzéseit, és olyan országokat is bevont abba, mint India és Franciaország.

(MTI)