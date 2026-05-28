2026. május 28. 19:41

Öt embert gyanúsított meg, egyet őrizetbe is vett gyermekek elleni bűncselekmények miatt a rendőrség

Öt embert gyanúsított meg a rendőrség gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélések és egyéb bűncselekmények miatt; egy embert őrizetbe vettek - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) igazgatója csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Jeney Áron rendőr dandártábornok azt mondta, a nyomozás 2024-ben egy névtelen bejelentés alapján kezdődött, ez arról szólt, hogy vidéki gyermekvédelmi intézményekben gyermekeket bántalmaznak, szexuális bűncselekményeket követtek el ellenük. A nagy erőkkel megindult nyomozás során 120 tanút hallgattak ki, majd szerdán 13 kiskorút is. A szerdai akció keretében öt személyt gyanúsítottak meg, egyet őrizetbe is vettek.

A nyomozás alátámasztotta, hogy az egyik vidéki intézetben valóban történt szexuális bűncselekmény, de a feltételezett elkövető 2019-ben meghalt. Ugyanakkor más bűncselekményekre, így bántalmazásokra is fény derült. Az is kirajzolódott, hogy voltak olyan intézményi dolgozók, akik tudtak ezekről a cselekményekről, de elhallgatták azokat, vagy eltussolták az ügyet.

A rendőrség gyanúja alapján legalább tíz gyermek sérelmére követtek el bűncselekményeket gondozóik, felügyelőik, illetve az intézményvezetők.

Csupor Máté rendőr alezredes, a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője elmondta: szerdán 14 helyszínen tartottak házkutatást Csongrád-Csanád és Békés vármegyei helyszíneken.

A szerdai "Tisztítótűz műveletben" a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei is részt vettek, ugyanis az egyik Csanádpalotán elfogott, korábban határvadász férfi, aki 2018 és 2023 között volt az egyik intézet alkalmazottja, lőfegyverekkel rendelkezett, amit le is foglalt a rendőrség. Ezt a személyt nyolc gyermek bántalmazásával gyanúsítják. Volt olyan eset, hogy a gyanúsított egy kisfiút torkon rúgott, fojtogatott, lefejelte, illetve mellkason rúgta. De tudnak arról is, hogy a rábízott gyermek fejét az iskolában az igazgatóhelyettes szeme láttára a táblába verte - sorolta Csupor Máté.

A rendőr alezredes tájékoztatása szerint szintén Csanádpalotán fogtak el egy 62 éves nőt, korábbi gyermekfelügyelőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy két gyermeket megvert és fojtogatott.

Az akcióban elfogták azt a gyermekfelügyelőt is, aki - bár nem bántalmazott gyerekeket, de - végignézte a bűncselekményeket, és nem jelentette ezeket.

Ugyancsak elfogták a csanádpalotai lakásotthon vezetőjét, valamint szakmai vezetőjét, akik a bántalmazások során a jegyzőkönyvet nem a tényeknek megfelelően rögzítették. Őket közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsítják.

A nyomozók kutatásokat hajtottak végre a csanádpalotai gyermekotthon mellett szegedi, dévaványai és hódmezővásárhelyi intézményekben, valamint gazdasági és igazgatási központokban is, ahol összesen 6 terabájtnyi adatot és 13 zsáknyi, bántalmazások kivizsgálásával kapcsolatos iratanyagot foglaltak le.

Csupor Máté elmondta: tekintettel arra, hogy olyan információkat szereztek, miszerint nemcsak az érintett intézményeknél lehettek az elmúlt években ilyen és hasonló bűncselekmények, a KR NNI 2021-ig visszamenőleg az ezen alapítványhoz tartozó valamennyi intézménynél felül fogja vizsgálni a bántalmazásokról készült jegyzőkönyveket és meghallgatja az érintetteket. Ha pedig kiderül, hogy visszaélés történt, akkor minden jogsértés során eljárnak.

Az alezredes azt is elmondta, hogy az átfogó vizsgálat része volt a nevelőszülői hálózatban történt esetleges bántalmazások és szexuális bűncselekmények vizsgálata is. A KR NNI ezekben az ügyekben feljelentést küldött az illetékes vármegyei rendőr-főkapitányságok részére. Ezek közül egy esetben szexuális visszaélés miatt már vádemelés is történt, a többi ügy vizsgálati szakaszban van.

Mivel a folyamatban lévő nyomozás során újabb és újabb visszaélésekre derült fény, további gyanúsítások várhatók. Olyan bűncselekményekről lehet szó, amelyet a sértettek vagy a korábbi nevelők tudhatnak, de nem merték felvállalni, elmondani. Ezért a rendőrség létrehozza a bejelentes@nni.police.hu email címet, ahol ezzel a büntetőeljárással kapcsolatban várnak bejelentéseket.

Öt embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást - közölte a Belügyminisztérium (BM) csütörtökön az MTI-vel.

A tárca tájékoztatása szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást.

A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül.

A nyomozók szerdán 14 helyszínen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorú veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt öt embert hallgattak ki gyanúsítottként - írták a közleményben.

