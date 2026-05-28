Háború :: 2026. május 28. 08:06 ::

Kaja Kallas szerencsére megint megóvta Európát egy végzetes baklövéstől

Az Európai Uniónak nem szabad belesétálnia Oroszország csapdájába úgy, hogy leragad annál, ki képviselje az ukrajnai háborúval kapcsolatos megbeszéléseken - jelentette ki Kaja Kallas európai uniós külügyi és biztonságpolitikai főképvelő csütörtökön Cipruson, hozzátéve, hogy a legfontosabb a tárgyalások témája.

"Szerintem az egy csapda, hogy miközben mi arról egyeztetünk, melyikünk ül le tárgyalni, ők (az oroszok) már előre tudják, ki lenne számukra a megfelelő, és ki nem" - fogalmazott Kallas az EU-tagországok külügyminisztereinek informális, Limasszolban rendezett találkozója előtt, amelyen a többi között megvitatják a Moszkvával történő egyeztetések feltételeit.

"A tárgyalás mindig csapatmunka" - tette hozzá a főképviselő.

(MTI)