Háború, Anyaország :: 2026. május 28. 17:52 ::

EU-bővítési biztos: Ukrajna máris megnyithatja az első tárgyalási fejezeteket - csak a magyar kormányváltásra vártak

Az Európai Unió bővítési biztosa szerint Ukrajna és Moldova júniusban megnyithatja az első tárgyalási fejezeteket. Marta Kos a Financial Timesnak nyilatkozva kiemelte: biztatónak tartja ezzel kapcsolatban az új magyar kormány hozzáállását.



Az uniós illetékes a londoni üzleti lap online kiadásán csütörtökön megjelent interjúban kijelentette: várakozása szerint a jövő hónapan meg lehet nyitni a 33 tárgyalási fejezet "első csokrát" Ukrajnával és Moldovával, és júliusban a többi fejezetcsoport is megnyílhat.

"Az ügy most már valóban mozgásban van, a narratíva megváltozott" - fogalmazott a bővítési biztos.

Hozzátette: arra is számít, hogy a bővítési folyamat éllovasának számító két másik tagjelölt, Montenegró és Albánia július végéig együttesen számolva 19 tárgyalási fejezetet tud lezárni, hozzávetőleg a kétszeresét az elmúlt 16 hónapban velük lezárt fejezetek számának.

A Financial Times megjegyzi, hogy Ukrajna és Moldova felvételi kérelmében eddig azért nem lehetett haladást elérni, mert a korábbi magyar kormány megvétózta bármelyik tárgyalási fejezet megnyitását.

Marta Kos azonban a brit lapnak nyilatkozva kijelentette: biztatónak tartja a Magyar Péter miniszterelnök vezette új magyar kormány hozzáállását, és azt is, hogy tárgyalások folynak Budapest és Kijev között az ukrajnai magyar kisebbség jogairól.

Az EU bővítési biztosa szerint a magyarországi országgyűlési választás ebben "új dinamikát" eredményezett, amely ugyan "még mindig sérülékeny", de már "a helyes irányba tart", a két ország tárgyal egymással, és a megbeszélések jól haladnak.

"Komolyságot és tényleges jószándékot észlelek az új magyar kormány részéről" - fogalmazott az uniós biztos a Financial Timesnak adott csütörtöki interjúban.

Marta Kos hozzátette: az ukrán és a moldovai kormány által éppen a magyar álláspont enyhülésére számítva végrehajtott reformok nyomán mindkét ország erőteljes helyzetben van ahhoz, hogy gyors haladást érjen el, amint a formális döntés megszületik a tárgyalási fejezetek megnyitásáról.

A bővítési biztos szerint ez volt az elsődleges értelme annak, hogy

az EU jó előre előkészített mindent, amit csak lehetett, és technikai szempontból mindent megtett azért, hogy el tudjunk indulni, ha Magyarországon bekövetkezik a változás.

(MTI nyomán)