Nyolc amerikai katona sérült meg csütörtökön egy közúti balesetben, miközben az északnyugat-lengyelországi Drawsko Pomorskiében működő gyakorlótérre utaztak - közölte az interia.pl lengyel hírportál hivatalos lengyel katonai forrásokra hivatkozva.
A tehergépkocsin összesen 24 katona utazott, amikor a jármű Drawsko Pomorskie közelében váratlanul letért az országútról és felborult - mondta el a hírportálnak Tomasz Zygmunt, a katonai rendészet helyi szóvivője.
Előzetes hatósági vizsgálat szerint a balesetet a gépkocsivezető figyelmetlensége okozta.
Az egyik sérült katonát súlyos állapotban, helikopterrel szállították kórházba. További hat bajtársát környékbeli járási kórházakban ápolják, állapotuk stabil. Egy sérült katona elutasította a kórházba szállítást.
A baleset körülményeit a lengyel katonai rendészet vizsgálja a nyugat-lengyelországi Poznanban működő katonai ügyészség felügyelete alatt.
Lengyelországban mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik, egy részük rotációs, egy másik pedig állandó jelleggel.
(MTI)