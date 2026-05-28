Anyaország, Gazdaság :: 2026. május 28. 08:40 ::

KSH: áprilisban a foglalkoztatottak száma 4 millió 619 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt

Áprilisban a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 619 ezret tett ki, a munkanélküliek száma 216 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt - jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A 2026. február–áprilisi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 618 ezer volt, 55 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 430 ezer fő dolgozott, 72 ezerrel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A közfoglalkoztatottak létszáma 68 ezer volt, a külföldön dolgozóké pedig 120 ezret tett ki.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta 74,7 százalékra mérséklődött.

A 15–74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 219 ezer volt a február–áprilisi időszakban, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt.

Áprilisban vendégek száma 1,0, a vendégéjszakáké 4,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól



Áprilisban a turisztikai, kereskedelmi, magán- és egyéb szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,0, a vendégéjszakáké 4,0 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál - jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Január-áprilisban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,6, a külföldieké 0,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Áprilisban a belföldi vendégek száma 3,7, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,8 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A külföldi vendégek száma 5,2, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,0 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva, amelyhez jelentősen hozzájárult az - előző évben kiugróan sok vendéget küldő - Izraelből érkező vendégek számának 79 százalékos visszaesése - tette hozzá a KSH.

(MTI)