Késsel támadt a pályaudvaron tartózkodókra egy férfi csütörtök reggel a svájci Winterthur vasútállomásán, és három embert megsebesített, mielőtt őrizetbe vették - közölte a helyi rendőrség.
A Zürich kantoni rendőrség tájékoztatása szerint az incidens röviddel reggel fél kilenc előtt történt. A gyanúsított egy 31 éves svájci állampolgár, akinek indítékát még vizsgálják.
A mentők három sebesültet - egy 28, egy 43 és egy 52 éves svájci állampolgárt - szállítottak kórházba. A Blick című svájci lap értesülése szerint egyikük életveszélyes állapotban van, a két másik állapota pedig súlyos; az egyik áldozatot nyakon szúrták.
A Blick birtokába jutott egy helyszíni felvétel is, amelyen a feltételezett támadó többször azt kiáltja, hogy "Allahu akbar", majd kirohan az állomás csarnokából. A lap egy szemtanúra hivatkozva azt írta: a férfinél kés volt, az emberek pedig pánikszerűen menekültek a helyszínről.
DAS IST NICHT MEHR UNSERE SCHWEIZ!!!— Nils Fiechter (@NilsFiechter) May 28, 2026
Ein islamistischer #Attentäter ruft «Allahu Akbar» und sticht mit einem Messer auf Passanten am Bahnhof #Winterthur - direkt vor einer Schulklasse mit kleinen Kindern. Entsetzlich. Wer die #Schweiz liebt, akzeptiert das nicht! pic.twitter.com/bAst46NOtZ
Az incidens miatt a rendőrség nagy erőkkel vonult ki a környékre.
A mintegy 123 ezer lakosú Winterthur Svájc északkeleti részén, Zürich közelében található.
(MTI)