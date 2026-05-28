Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. május 28. 13:06 ::

Hárman megsebesültek Allahu akbaros támadásban egy svájci pályaudvaron

Késsel támadt a pályaudvaron tartózkodókra egy férfi csütörtök reggel a svájci Winterthur vasútállomásán, és három embert megsebesített, mielőtt őrizetbe vették - közölte a helyi rendőrség.

A Zürich kantoni rendőrség tájékoztatása szerint az incidens röviddel reggel fél kilenc előtt történt. A gyanúsított egy 31 éves svájci állampolgár, akinek indítékát még vizsgálják.

A mentők három sebesültet - egy 28, egy 43 és egy 52 éves svájci állampolgárt - szállítottak kórházba. A Blick című svájci lap értesülése szerint egyikük életveszélyes állapotban van, a két másik állapota pedig súlyos; az egyik áldozatot nyakon szúrták.

A Blick birtokába jutott egy helyszíni felvétel is, amelyen a feltételezett támadó többször azt kiáltja, hogy "Allahu akbar", majd kirohan az állomás csarnokából. A lap egy szemtanúra hivatkozva azt írta: a férfinél kés volt, az emberek pedig pánikszerűen menekültek a helyszínről.

Az incidens miatt a rendőrség nagy erőkkel vonult ki a környékre.

A mintegy 123 ezer lakosú Winterthur Svájc északkeleti részén, Zürich közelében található.

(MTI)