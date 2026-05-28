Népességfogyással és a társadalom öregedésével küzd Lengyelország (is)

Népességfogyással és a társadalom öregedésével küzd Lengyelország. A születési ráta folyamatosan csökken: 1990-ben 1,99-et, tavaly pedig 1,068-at tett ki - írta a money.pl lengyel gazdasági szakportál a lengyel statisztikai hivatal (GUS) legfrissebb adataira hivatkozva.

Az egy szülőképes korú nőre jutó átlagos gyermekszámnak a népesség természetes reprodukciójához körülbelül 2,1-2,15 között kellene lennie.

A GUS azt is közölte, hogy tavaly az első gyermekét szülő nőknek 29,5 év volt az átlagos életkoruk, csaknem 7 évvel magasabb az 1990-esnél.

Lengyelország népességének száma az 1990-ben jegyzett 38,07 millióról tavaly 37,33 millióra csökkent.

Egyúttal észlelhető a társadalom öregedése is: a lakosság átlagos életkora tavaly 43,8 év volt az 1990-ben jegyzett 32,3 évhez képest. Az utóbbi évek során növekedett a lengyelek átlagos élethossza - a férfiak esetében tavaly 75,4 évet, a nők esetében 82,5 évet tett ki.

Az alkalmazotti koron túli, idősebb emberek aránya 1990-ben 12,8 százalékot, tavaly pedig már 24,1 százalékot tett ki. Csökkent viszont a kiskorúak (0-17 évesek) aránya, amely 1990-ben 29 százalékot, tavaly pedig csak 17,7 százalékot tett ki a teljes népességben - derül ki a GUS adataiból.

(MTI)