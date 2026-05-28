Megállapodás született az iráni tűzszünet meghosszabbításáról, helyreállhat a Hormuzi-szoros forgalma

Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói, az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is - közölték amerikai kormányzati illetékesek csütörtökön.

Az előzetes bejelentés szerint az Irán által elfogadott egyezség 60 napos időtartamra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár.

Az egyetértési nyilatkozat formájában létrejövő megállapodás alapján annak időtartama alatt a Hormuzi-szoros szabad forgalma korlátozások nélkül helyreáll, Iránnak pedig 30 napon belül minden, a vízi útvonalon telepített aknát el kell távolítania - áll a tájékoztatásban.

Amerikai illetékesek szerint az Egyesült Államok fokozatosan feloldja az iráni kikötőkre érvényben lévő blokádot, arányban a kereskedelmi hajózás helyreállításának mértékével. Emellett Washington mentesítheti Iránt bizonyos szankciók alól annak érdekében, hogy értékesíteni tudja a kitermelt kőolajat.

