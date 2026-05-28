HVIM: a Trianon-felvonulás beteljesítette küldetését

A HVIM – Magyar Ellenállás 25 év után elérte egy, az alapításakor kitűzött célját. Mára kijelenthető, hogy Trianon témáját sikerült kiszabadítani az elhallgatás börtönéből és a közbeszéd részévé tenni - áll a mozgalom közleményében, alább olvasható a folytatás.

Amikor 2002-ben útjára indítottuk a felvonulást, Trianon ügye még szinte teljesen száműzve volt a közéletből. A nemzet szétszakításáról, a magyarságot ért történelmi igazságtalanságról alig esett szó, a hivatalos politika pedig kerülte a kérdést. Éppen ezért akkor arra volt szükség, hogy az ellenszélben, az elhallgatásban és az elnyomásban a legbátrabbak zászlót ragadjanak, és irányt mutassanak a társadalom számára. Akkoriban úttörő munkának számított, hogy fiatalok ezrei vonultak végig Budapest utcáin a trianoni békediktátum elleni demonstrációként, bátran követelve a határon túl rekedt magyarok igazságát. A Trianon Felvonulás nem csupán megemlékezés volt, hanem figyelemfelhívás, ébresztő a magyar társadalom számára.

Az elmúlt negyedszázadban azonban a helyzet megváltozott. Az erőt sugárzó, sokezres felvonulásaink, és persze sok más társadalomébresztő akció elérte a célját. Ma már szinte minden településen tartanak június 4-i megemlékezéseket, Trianonról beszélnek az iskolákban, közintézményekben és a közéletben is, és sikerült elérni, hogy állampolgárságot kaphatnak a trianoni határokon túli magyarok. Az a fal, amelyet egykor áttörni akartunk, mára leomlott. A nemzeti radiális oldal évtizedes munkájával elérte, hogy össztársadalmi szinten immár nem ismeretlen fogalom Trianon. Ebben a folyamatban a Trianon Felvonulásnak és minden résztvevőjének történelmi szerepe volt.

A nemzeti radikális oldal feladata ezért ma már nem pusztán a figyelemfelhívás. A trianoni sebek gyógyításának következő szakaszába léptünk: konkrét lépésekre, nemzetpolitikai cselekvésre, a magyar közösségek jogainak és önrendelkezésének következetes képviseletére van szükség.

Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt 25 évben velünk együtt vonultak, zászlót vittek vagy jelenlétükkel erősítették a magyar nemzet ügyét. Feladatunk van bőven továbbra is: Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján és Délvidéken is egymást érik a jogtipró, magyarellenes, soviniszta cselekedetek. Céljaink változatlanok, de meg kell keresnünk és találnunk a cselekvés hatékony és korszerű formáit, amelyekkel újabb eredményeket tudunk elérni.

Székesfehérvár, 2026. május 28.