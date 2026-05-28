Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. május 28. 10:40 ::

"Eltérő nemi identitású" haját húzták meg a metrón - közösség tagja elleni erőszak

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Bűnüldözési Osztály eljárást indított közösség tagja elleni erőszak bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint két férfi 2026. február 15-én este az M3-as metrón három utas "nemi identitására" tett sértő megjegyzéseket, továbbá hangos szóváltás alakult ki köztük, és az egyik utasnak meghúzták a haját. A két férfi a fenyegető magatartását csak akkor hagyta abba, amikor az utasok tárcsázták a 112-t.

A sértettek feljelentést tettek a rendőrségen, elmondásuk szerint a két férfi által tanúsított "kihívóan közösségellenes, riadalomkeltő magatartásra a nemi identitásuk miatt került sor" - közölte honlapján a rendőrség.