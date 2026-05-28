2026. május 28. 09:20

"Alkotmányellenes csoport" szimbólumának viseléséért és "nemzeti kisebbség elleni uszítás" miatt körözött németet fogtak el Zalában

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Célkörözési Osztályát az ORFK BF Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központon (NEBEK) keresztül keresték meg a német hatóságok egy Magyarországon bujkáló szökevényük felkutatása érdekében. A 63 éves német állampolgár ellen Németország bocsátott ki európai elfogatóparancsot "alkotmányellenes és terrorista csoport szimbólumának viseléséért", valamint nemzeti kisebbség elleni uszítás miatt.

A KR NNI fejvadászai a jelzést követően azonnal akcióba lendültek. Az információcsere során kiderült, hogy a férfi kivonta magát a német eljárás alól, és feltehetően egy Zala megyei településen húzta meg magát. A szökevény búvóhelyét a célkörözési nyomozók azonosították, majd május 20-án a KR NNI bevetést támogató osztály bevonásával Bánokszentgyörgyön fogták el. A bilincs az utcán került a kezére, a ház előtt, amiben meghúzta magát.

A műveleti egység bevonására a bűncselekmény jellege, illetve a lakóingatlanban található számos, nem engedélyköteles, de az élet kioltására alkalmas eszköz miatt került sor.

A férfi előállítását, majd őrizetbe vételét követően a bíróság rendelkezett a férfi ideiglenes átadási letartóztatásáról - közölték a rendőrség honlapján.