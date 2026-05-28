Külföld :: 2026. május 28. 11:36 ::

Vádat emelnek Netanjahu vezető tanácsadója ellen

Izraelben Gali Baharav-Miara legfőbb ügyész vádat emel Benjámin Netanjahu miniszterelnök vezető kommunikációs tanácsadója, Jonatan Urih ellen a Bild című német című napilapnak kiszivárogtatott dokumentum ügyében - jelentette be a vádhatóság csütörtökön.

Urih a vádirat szerint államtitkokat továbbított az állambiztonság megsértése szándékával, minősített információt birtokolt, valamint bizonyítékokat semmisített meg.

A tanácsadót egy olyan titkos minősítésű dokumentum kiszivárogtatásával vádolják, amely az izraeli hadsereg katonai hírszerzésétől jutott el a Bildhez 2024 szeptemberében. A kiszivárogtatás célja az volt, hogy alátámassza Netanjahu állítását, miszerint nem a kormányfő, hanem a Hamász akadályozta a Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodást.

(MTI nyomán)