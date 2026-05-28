Minisztérium: vissza kell fizetni a Sára Botond által jóváhagyott végkielégítéseket

Nem fogadja el a Sára Botond korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium vezetője, az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt.

Lőrincz Viktória csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: Sára Botond a választást követő napon saját hattagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak.

A miniszter szerint elfogadhatatlan, hogy "egy közigazgatásban dolgozó vezető a magyar állam számára kedvezőtlen szerződéseket írjon alá". Úgy fogalmazott: a Fidesz rendkívül nehéz költségvetési helyzetben adta át az országot a megalakuló Tisza-kormánynak, de még az utolsó napjait is felelőtlen költekezéssel töltötte.

Lőrincz Viktória szerint nemcsak a jó erkölccsel, hanem a hatályos jogszabályokkal is összeegyeztethetetlen az államot megkárosító szerződések megkötése. Közölte: a közigazgatást felügyelő tárca vezetőjeként nem fogadja el ezeknek a szerződéseknek az érvényességét, ezért a kifizetett végkielégítéseket az érintetteknek vissza kell fizetniük.

Azt is bejelentette, hogy a kormány tagjaihoz hasonlóan a főispánoknak járó végkielégítések kifizetését is megtagadja.

"Azok, akik politikai vezetőként közreműködtek az Orbán-rendszer fenntartásában, nem távozhatnak milliókkal" - hangsúlyozta, hozzátéve, vállalniuk kell a felelősséget azokért a súlyos anyagi, gazdasági veszteségekért, amelyeket hazánk az ő politikai döntéseiknek köszönhetően elszenvedett.

A tárcavezető ugyanakkor közölte: amennyiben az érintettek a követelt összeget jótékony célra ajánlják fel, a minisztérium a velük egyeztetett kedvezményezettek számára kiutalja a végkielégítést.

"Vége van azoknak az időknek, amikor a politikai vezetők korlátlanul osztogathattak közpénzt politikai alapon" - írta Lőrincz Viktória.

(MTI)