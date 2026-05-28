Háború :: 2026. május 28. 10:27 ::

Rakéta- és dróntámadás ért egy kuvaiti jenki támaszpontot az amerikai csapások után

A kuvaiti hadsereg rakéta- és dróntámadásokról számolt be csütörtökön; ezzel egyidőben az iráni Forradalmi Gárda megtorló csapásról számolt be, amelyet egy amerikai katonai támaszpont ellen hajtottak végre a régióban.

A kuvaiti hadsereg közleménye szerint a fővárosban hallható robbanások a légvédelmi rendszerek működésbe lépése miatt történtek. A hatóságok a közleményben nem nevezték meg Iránt támadóként, és egyelőre károkról vagy sérültekről sem számoltak be.

Kuvait területén jelentős amerikai katonai objektum van, és a régió egyik legfontosabb logisztikai központjának számít.

A Kuvait elleni támadásokkal egy időben az iráni Forradalmi Gárda hivatalos közleményben tudatta, hogy rakétákkal és drónokkal csapást mért az ellen az amerikai katonai támaszpont ellen, ahonnan a dél-iráni Bandar-Abbász elleni amerikai műveletet indították.

Teherán nem nevezte meg a célba vett bázis pontos földrajzi helyét, és független források egyelőre nem erősítették meg a becsapódások pontos helyszínét.

Pár órával korábban az amerikai fegyveres erők légicsapást mértek egy földi drónkilövő állomásra Bandar-Abbász repülőterének közelében.

Washingtoni katonai források szerint az amerikai hadsereg előzőleg lelőtt négy iráni támadó drónt, majd megsemmisítette azt a bázist, ahonnan az ötödik eszközt tervezték elindítani. A műveletet védelmi jellegűnek nevezték, mivel állításuk szerint a támaszpontról egy újabb drónkilövést terveztek indítani, ami közvetlen veszélyt jelentett volna az amerikai erőkre és a nemzetközi kereskedelmi hajózásra.

A Tasznim iráni állami hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a konfliktus azt követően mérgesedett el, hogy a Forradalmi Gárda tüzet nyitott egy amerikai olajszállító tartályhajóra a Hormuzi-szorosban. Iráni források szerint a hajó kikapcsolt radarral próbált áthaladni a szoroson, a figyelmeztető lövések után azonban visszafordult.

Az amerikai hadsereg ezt követően indította el a csapást Bandar-Abbász ellen, ahol helyi beszámolók szerint három hatalmas robbanás történt.

A csütörtöki fegyveres összetűzés mindössze néhány órával azután robbant ki, hogy Donald Trump amerikai elnök határozottan cáfolta azokat a jelentéseket, amelyek szerint Washington és Teherán közel állna egy átfogó, kompromisszumos politikai megállapodáshoz.

(MTI)