2026. május 28. 15:44

Hamenei: az Egyesült Államok és Izrael térdre akarja kényszeríteni Iránt

Az Egyesült Államok és Izrael "térdre akarja kényszeríteni a nemzetet" - jelentette ki csütörtökön Modzstaba Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője.

Csütörtök reggel az április 8-án életbe lépett tűzszünet óta a legsúlyosabb összecsapások történtek a két szövetséges és Irán között. Az Egyesült Államok és Izrael február végén indította el közös hadjáratát Irán ellen.

"Az ellenség elvakult terve, hogy a ránk kényszerített háború, a gazdasági nyomásgyakorlás, a politikai támadások és a propaganda után most megosztottságot és pusztítást idéz elő, hogy leplezze katonai kudarcait, és térdre kényszerítse a nemzetet" - jelentette ki Hamenei az állami televízióban felolvasott írásos nyilatkozatában.

Az iráni parlament megalakulásának évfordulója alkalmából közzétett üzenetében a legfőbb vezető ismételten nemzeti egységre és az irániak "összetartására" szólított fel.

Az 56 éves Modzstaba Hamenei az apjától, a február végi első izraeli légitámadásban meghalt Ali Hamenei ajatolláhtól vette át a hatalmat. Modzstaba Hamenei is megsebesült amerikai-izraeli légitámadásban, és azóta nem mutatkozik a nyilvánosság előtt.

Hameneinek "bőrfelszíni sebesülései vannak az arcán, a fején és a combján" - közölte hétfőn az iráni egészségügy-minisztérium szóvivője.

