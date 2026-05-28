2026. május 28. 17:16

A Mi Hazánk támogatja a képviselők fizetésének csökkentését

A Mi Hazánk Mozgalom támogatja, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentsék - írta az ellenzéki párt a Facebook-oldalán csütörtök délután.

Az egy mondatból álló közlemény alá Toroczkai László pártelnök, frakcióvezető egy televíziós interjújának részletét csatolták, amelyben a politikus arról beszél: ugyanezt a lépést ellenzik a polgármesterek esetében.

Azzal érvelt: egykori településvezetőként tudja, mekkora felelősség van egy polgármester vállán, akinek sok milliárd forintos beruházásokat kell levezényelnie, munkatársait és egész munkaszervezetét is figyelve.

Megjegyezte: nagyban növelné a korrupciós kockázatot, ha olyanok lennének polgármesterek, akik azzal a gondolattal elégednek meg az alacsonyabb fizetéssel, hogy a többit majd hozzálopják.

Toroczkai László jelezte: noha pártja soha nem volt kormányon, a legutóbbi esetben sem szavazták meg az országgyűlési képviselők fizetésének emelését.

(MTI)

