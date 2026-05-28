Anyaország :: 2026. május 28. 13:25 ::

Felmérés: Magyar Péter csak a negyedik legnépszerűbb kormánytag - az IDEA szerint a Mi Hazánk nem is létezik

Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus, a külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb, olvasható az IDEA Intézet új kutatásában, melyet az Index ismertetett.

Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza-kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök álltak. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták.

„Ugyan a Tisza-politikusok pontszámai között csak 1-1 pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista legtetején jelenleg nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében” – tették hozzá.

Lázár János még Orbán Viktornál is népszerűtlenebb

Az is kiderült, hogy Vitézy Dávid népszerűségi indexe most 6 ponttal magasabb, mint a választás előtt volt. A Tisza-politikusok közül Tarr Zoltán számít a legkevésbé népszerűnek, ami azért meglepő, mert a tárcavezetők mezőnyében ő állt ki legkorábban Magyar Péter kezdeményezése mellett.

Tarr kedveltsége még így is lényegesen felülmúlja az ellenzékbe került Fidesz-politikusokét. A többség nem kedveli Orbán Viktort, a politikust értékelők 62 százalékának negatív a véleménye a volt miniszterelnökről, igaz, egyharmaduk (34 százalék) még mindig a hívének tekinthető. Még ennél is rosszabb Lázár Jánosnak a megítélése, akivel a válaszadók kétharmada nem szimpatizál (67 százalék) és csak alig több mint egynegyedük kedveli (28 százalék), közölte az IDEA, mely szerint kétpárti a jelenlegi Országgyűlés, a Mi Hazánk nem is létezik...