Külföld :: 2026. május 28. 08:27 ::

Kanadából is érkezik LNG Németországba - de csak "néhány éven belül"

A kanadai kormány bejelentette, hogy megállapodásra jutottak cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról Németországnak "néhány éven belül".

Tim Hodgson, Kanada energiaügyi és természeti erőforrásokért felelős miniszter jelentette be szerdán, hogy a német állami tulajdonú SEFE gázimportőr megállapodást írt alá LNG vásárlásáról. A miniszter elmondta, hogy a német cég a Ksi Lisims LNG exportterminálon keresztül kapja majd az energiát, amelyet a kanadai Brit Columbia tartományban terveznek megépíteni.

A kanadai szakminisztérium közleménye szerint a SEFE évente 1 millió tonna LNG-t vásárol legfeljebb 20 éven keresztül, és hogy a szállítások várhatóan a 2030-as évek elején kezdődnek.

Az évi 12 millió tonna LNG-kapacitású Ksi Lisims terminál építését várhatóan hamarosan megkezdik, bekerülési költsége a szükséges infrastruktúra kiépítésével együtt mintegy 20 milliárd (kanadai) dollár.

A korábban a Gazprom tulajdonában lévő SEFE-t Németország 2022-ben államosította, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát.

(MTI)