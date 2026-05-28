A Nébih honlapján követhető az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése

Az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás, valamint a helyi növényegészségügyi helyzet is befolyásolja, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) weboldalán követhető, hogy az egyes vármegyék milyen határidőkkel és ütemezéssel rendelik el a védekezést - hívta fel a figyelmet a hatóság az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Kiemelték, környezeti és hatékonysági szempontból nagyon fontos, hogy a termelők csak akkor kezeljék a szőlőjüket növényvédő szerrel, ha a helyi hatóság kiadta a vármegyei védekezési felhívást.

Ismertették, hogy a https://portal.nebih.gov.hu/fd-vedekezes oldalon a vármegyei felhívások kiadását követően szűrhető, kereshető formában jelennek meg a legfontosabb tudnivalók. Egyebek között az amerikai szőlőkabócák állapotának aktuális stádiuma, az optimális védekezési időpont és a javasolt beavatkozás is elérhető a felületen. Emellett a termelők megtalálják a helyi hatósági szakemberek és hegybírók kapcsolattartási adatait, valamint az engedélyezett növényvédő szerekre vonatkozó információkat.

Az amerikai szőlőkabóca az FD fitoplazma terjesztésével a hazai szőlőtermesztés egyik legsúlyosabb növényegészségügyi kockázata. A betegség nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. A nem megfelelő időben végzett kezelés hatástalan, nem gátolja a fitoplazma terjedését, felesleges környezeti terhelést jelent. Sőt, akár az amerikai szőlőkabóca ellen engedélyezett szerekkel szembeni ellenállóképesség kialakulásához is hozzájárulhat - írták a közleményben.