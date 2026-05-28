Külföld :: 2026. május 28. 14:00 ::

Az EU 200 millió euróra büntette a Temut a hamis termékek nem megfelelő kiszűrése miatt

Az Európai Bizottság 200 millió euróra büntette a Temu kínai webáruházat, mivel a véleménye szerint a vállalat nem azonosította, elemezte és nem értékelte alaposan a platformján elérhető illegális termékek rendszerszintű kockázatait, valamint az ebből eredő, az Európai Unió fogyasztóit érő károkat - tájékoztatott a brüsszeli testület csütörtökön.

Az Európai Bizottság szerint az online piacteret üzemeltető Temu megsértette a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabályt (DSA) azzal, hogy kockázatértékelése nem felel meg az abban foglalt szabványoknak, így a fogyasztók nagy valószínűséggel továbbra is találkozhatnak illegális termékekkel a webáruház oldalán.

