Külföld :: 2026. július 28. 22:21 ::

Ugandában véget ért az ebolajárvány, a kongói DK-ban rekordközelire emelkedett a fertőzöttség

Véget ért a májusban kitört ebolajárvány Ugandában - jelentette be az ország egészségügyi minisztériuma. A szomszédos Kongói Demokratikus Köztársaságban ugyanakkor tovább terjed a vírus Bundibugyo nevű variánsa, a fertőzöttek száma elérte a 3262-t, megközelítve az eddigi legsúlyosabb, 2018-20-as járvány rekord esetszámát.

Az ugandai tárca közlése szerint a járvány hivatalosan is lezártnak tekinthető, mivel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előírt 42 napos megfigyelési időszak alatt nem azonosítottak újabb helyi fertőzést.

A betegséget a Kongói Demokratikus Köztársaságból hurcolták be az országba; eddig 20 igazolt esetet tartottak nyilván, közülük 18 beteg felépült, ketten pedig meghaltak.

A Kongói DK egészségügyi hatóságai által kedden kiadott hivatalos járványügyi tájékoztatás szerint már 3262 fertőzöttet regisztráltak, és 1437 ember halt meg a vírus okozta betegségben.

A kongói egészségügyi hatóságok szerint ez az eddigi leggyorsabban terjedő járvány az országban; az igazolt esetek száma várhatóan napokon belül meghaladja a 2018 és 2020 között pusztító járványét. A Bundibugyo nevű variáns ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott kezelés.

A járvány megfékezését továbbra is nehezítik a kelet-kongói fegyveres csoportok támadásai, az egészségügyi dolgozók munkabeszüntetése, valamint az, hogy több érintett térséget biztonsági okokból nehezen lehet megközelíteni. A szakembereknek továbbra sem sikerült azonosítaniuk az első megfertőzöttet, ami hátráltatja a fertőzési láncok feltárását.

Kedden gyógyultan hagyta el a frankfurti egyetemi klinikát az az amerikai segélymunkás, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg az ebolavírus Bundibugyo nevű variánsával. A kórház közlése szerint a beteget július 13-án vették fel az intézmény elkülönített osztályára, állapota a kezelés során fokozatosan javult, és teljesen felépült.

Ő a második ebolavírussal megfertőződött beteg, akit sikeresen kezeltek Németországban; az első pácienst korábban Berlinben látták el.

(MTI)