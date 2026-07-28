Háború :: 2026. július 28. 22:07 ::

Az ukrán külügyminiszter úgy "kért bocsánatot" az iráni kereskedelmi hajó elleni támadás miatt, hogy közölte: a perzsáknak fel kell hagyniuk Oroszország támogatásával

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kedden iráni hivatali partnerével, Abbász Aragcsival egyeztetett az iráni teherhajót ért halálos ukrán dróntámadás nyomán.

Szibiha az X-en közölte, hogy a helyzet tisztázását akarta elérni. Hangsúlyozta, hogy Kijev célja a felesleges eszkaláció elkerülése, és Ukrajna célja az ilyen jellegű csapásokkal az, hogy "védje magát az orosz támadásokkal szemben".

Az ukrán külügyminiszter elismerte, hogy a Kaszpi-tengeren polgári hajót támadtak meg, aminek során egy iráni tengerész életét vesztette.

Szibiha felszólította iráni hivatali partnerét, hogy Teherán tartózkodjon az eszkalációt szolgáló lépésektől, és hagyjon fel az orosz háborús gépezet támogatásával. "Ez a háború illegális, és véget kell vetni neki" - húzta alá.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, az ukrán diplomácia vezetője arról biztosította, hogy az iráni hajó elleni támadás nem volt szándékos, és Ukrajna nem akarja a helyzet elmérgesedését. Leszögezte, hogy Iránnak sem célja az eszkaláció, de világossá tette, hogy az Irán állampolgárai és érdekei elleni támadások elfogadhatatlanok. "Kártérítés kell az okozott veszteségekért" - fűzte hozzá.

Aragcsi vasárnap az X-en arról írt, hogy nem maradhat válasz nélkül az iráni kereskedelmi hajó elleni ukrán támadás, amelyet a nemzetközi jog megsértésének nevezett.

Az Asztrahán kikötőjéből polgári szállítmánnyal indult Ana nevű szárazáru-szállító hajót július 25-én érte dróncsapás, aminek következtében egy tengerész meghalt, egy másik pedig megsebesült.

Moszkva szintén az eszkaláció veszélyére figyelmeztetett. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő terrorizmussal és a kaszpi-tengeri térség biztonságának veszélyeztetésével vádolta a kijevi vezetést.

(MTI nyomán)