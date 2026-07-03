Külföld :: 2026. július 3. 18:47 ::

Prága támogatja Fico javaslatát az EU-csúcsok előtti V4-es egyeztetésekről

Csehország támogatja Robert Fico szlovák kormányfő javaslatát, hogy a négy visegrádi ország újítsa fel egyeztetési találkozóit az Európai Unió csúcstalálkozói előtt - közölte a cseh külügyminisztérium a TASR szlovák hírügynökség kérdésére pénteken Prágában.

"Üdvözöljük, hogy a stagnálás időszaka után a visegrádi együttműködés újra aktívvá vélik. A Cseh Köztársaságnak érdeke, hogy a V4 elsősorban gyakorlati alap legyen a négy szuverén ország számára azokban a kérdésekben, amelyekben közösek az érdekeink" - válaszolta Adam Cörgő, a prágai külügyminisztérium szóvivője.

Robert Fico a négy visegrádi ország kormányfőinek múltheti gödöllői találkozóján szólította fel kollégáit, hogy újítsák fel a négy visegrádi ország - Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia - miniszterelnökeinek korábban megszokott konzultációs találkozóit az Európai Tanács ülései előtt.

"Támogatjuk a rendszeres koordinációs tanácskozások felújítását az Európai Unió csúcstalálkozói előtt. Amennyiben sikerül közös álláspontra jutnunk, közösen is kellene érvényesítenünk" - tette hozzá a szóvivő.

Szlovákia július elsejétől tölti be a V4-ek soros elnöki tisztségét, amelyet Magyarországtól vett át. Egy év után Szlovákiától Csehország veszi majd át a soros elnökséget.

(MTI)