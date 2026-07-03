Elgázolt egy embert egy sebesvonat Balatonkenesén - tudatta a katasztrófavédelem péntek este az MTI-vel.
A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók segítettek a szerelvényen utazó 55 embernek a biztonságos leszállásban. Az utasokért mentesítő járat érkezik - áll a közleményben.
A Mávinform a honlapján azt közölte, hogy hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani az észak-balatoni vonalon péntek este, mert a Déli pályaudvarról 19:30-kor Balatonfüredre elindult Vízipók sebesvonat Balatonfűzfő előtt elütött egy embert. A baleseti helyszínelés idejére a vonatok nem közlekedhetnek a szakaszon.
A vonat utasait rövidesen a Katasztrófavédelem segítségével pótlóbuszra szállítják át - írták.