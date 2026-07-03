Külföld :: 2026. július 3. 20:01 ::

XIV. Leó az Egyesült Államok befogadó hagyományát méltatta

XIV. Leó pápa méltatta az Egyesült Államok bevándorlókat befogadó történelmi hagyományát pénteken az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának szombati 250. évfordulója alkalmából.

Az egyházfő a Vatikánból élőben közvetített videóüzenetében arra szólította fel az amerikaiakat, hogy maradjanak hűek az amerikai függetlenségi nyilatkozat eszméihez. Az első amerikai születésű pápa - aki korábban Donald Trump amerikai elnök szigorú bevándorlásellenes politikáját embertelennek nevezte -, mostani beszédében azt hangsúlyozta, hogy az Amerika szó világszerte "a szabadság szinonimájává" vált annak köszönhetően, ahogyan az ország történelme során befogadta a bevándorlókat.

A pápát a philadelphiai National Constitution Center rendezvényén kapcsolták élőben, amelyen az intézmény Szabadság-érmével tüntették ki. XIV. Leó kifejezte reményét, hogy az alapító atyák által vallott "egység, igazságosság és béke" eszményei irányt mutatnak majd az Egyesült Államoknak a függetlenség 250. évfordulójának ünneplése során.

"Ez a történelmi évforduló lehetőséget kínál arra, hogy ismét elgondolkodjunk a nemzet alapító elvein, abban a reményben, hogy Amerika mindenkor hű marad ahhoz az álomhoz, amellyel kiérdemelte a szabadok hazája és a bátrak otthona elnevezést" - jelentette ki a pápa.

(MTI)