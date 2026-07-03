Anyaország :: 2026. július 3. 23:02 ::

Az új vezérigazgatón kívül mindenkinek kuss van - megkezdődött a Fidesz-váltás az MTVA-nál is

Az MTVA új vezérigazgatója, Horváth P. András egy nappal megválasztása után, pénteken kiadott két utasítást. Az egyik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap átvilágítása alatt alkalmazandó átmeneti szabályokról rendelkezik, míg a másikban az új vezérigazgató magához rendeli az összes sajtómegkeresést, mindenki másnak megtiltva bármiféle kapcsolattartást. Mindkét utasítás azonnal, vagyis pénteken hatályba is lépett a Telex birtokába jutott dokumentumok szerint.

Beszerzések, kifizetések, szerződések csak vezérigazgatói jóváhagyással

Az átmeneti szabályok között szerepel, hogy bármiféle új kötelezettségvállalásra, teljesítésigazolásra, pénzügyi teljesítésre csakis az ő előzetes jóváhagyása után kerülhet sor, 10 millió forint feletti kötelezettségvállalás pedig csak az írásos jóváhagyásával lehetséges.

Az átvilágítás időtartama alatt fel kell függeszteni a napi működésen felüli minden tervezett eszközbeszerzést, beruházást, fejlesztést, de új projektek sem indulhatnak.

A napi működésen felüli kifizetésekhez is Horváth P. András előzetes írásbeli jóváhagyása kell, mint ahogy a hosszú távú, stratégiai vagy kizárólagosságot biztosító szerződések megkötéséhez is. Ugyanez vonatkozik a bónuszok, prémiumok kifizetésére is. Előzetes vezérigazgatói jóváhagyás nélkül nem vehetnek fel senkit, és senkinek nem emelhetik a juttatását, nem változtathatnak a foglalkoztatás időtartamán sem.

Papírmunka, kimutatások szinte azonnali határidővel

Papírmunkát is zúdított az egységek vezetőinek nyakába, akiknek a hatálybalépés utáni munkanap (ami hétfő) 12:00 órára kimutatást kell produkálniuk a:

kötelezettségvállalásokról,

beszerzésekről,

közbeszerzési eljárásokról,

szerződéskötésekről,

teljesítésigazolásokról, valamint

a következő 30 napon belül esedékes kifizetésekről.

Ha ezzel megvannak, már állhatnak is neki a következő feladatnak, ami egy-egy egy hónapos, három hónapos és hat hónapos előretekintő likviditási jelentés elkészítése, erre öt munkanapjuk lesz.

Sajtós e-mailek a vezérigazgatónál, senki más nem kommunikálhat magától

A másik dokumentum a sajtó- és médiakapcsolat tartással összefüggő feladatok vezérigazgatói hatáskörbe vonásáról szól, ezt röviden úgy tudnánk összefoglalni,

hogy senki nem csinálhat semmit, a vezérigazgató magához vont mindent.

Az MTVA-nál sajtó- vagy médiamegkeresésre önállóan senki nem válaszolhat, tájékoztatást nem adhat, a cég közösségi médiájához nem nyúlhat, kivéve, ha erre a vezérigazgató előzetesen, kifejezetten utasítást nem ad.

Az MTVA sajtós e-mail-címéhez a vezérigazgató haladéktalanul teljes körű, távoli és kizárólagos hozzáférést kér, ugyanakkor minden eddigi hozzáférést megszüntet. Ha a cégnél valaki sajtós érdeklődést kapna más e-mail-címen, azt továbbítani kell, és erről tájékoztatni a vezérigazgatót, aki egyébként ezentúl megkapja ezeket a továbbított leveleket. A már beérkezett, folyamatban lévő vagy előkészítés alatt álló megkereséseket, választervezetet, háttéranyagot, kapcsolódó levelezést és egyéb iratot is haladéktalanul át kell adni a vezérigazgatónak.

A dokumentumok valódiságát több, egymástól független forrás is megerősítette a Telexnek, de mivel ezek szerint a sajtómegkeresések a vezérigazgatónál landolnak, neki is küldtek róla kérdéseket.

Dr. Horváth P. András jogászt csütörtök délelőtt választotta meg a parlament Művelődési Bizottsága a Duna Médiaszolgáltató Zrt. és az MTVA átmeneti vezérigazgatójának. Az MTVA a jövőben beolvad a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-be, így az MTVA vezérigazgatói posztja megszűnik majd. Horváth feladata lesz jogilag és gazdaságilag is átvilágítani az MTVA-t, mielőtt pályáztatással megtalálják az utódját.