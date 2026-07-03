Anyaország :: 2026. július 3. 22:02 ::

21 Kutatóközpont: masszívan vezet a Tisza, alacsony szinten stabilizálódott a Fidesz, erősödött a Mi Hazánk

A 21 Kutatóközpont június végi felmérése szerint a Tisza Pártra 67, a Fideszre 24 százalék szavazna a választani tudó állampolgárok között. A különbség minimálisan – bőven a hibahatáron belül – tér el a májusi 69-23-as aránytól, de az látszik, hogy a Fidesz választás utáni gyors visszaesése megállt, stabilizálódtak az erőviszonyok. (A pontos összehasonlítást nehezíti, hogy más módszerrel készült a két kutatás.)

A 21 Kutatóközpont májusi mérésében tektonikus mozgások voltak felfedezhetők: a Fidesz 13 százalékpontot esett az áprilisi választáshoz képest, a Tisza pedig ugyanannyit gyarapodott. A június végi mérés ezzel szemben nagyon hasonló számokat mutat, mint a májusi. Valószínűleg a választási sokk, a győzteshez húzás és a Fidesz a választás óta mutatott erőtlensége miatt a voksolás után gyorsan kiábrándultak az előző kormánypárt peremszavazói (köztük azok, akiket az anyagi érdekük motivált), a megmaradt tábor viszont kitartóbbnak, elkötelezettebbnek bizonyult.

A részvételüket biztosan mondók körében 67-23-ra vezet a Tisza, ez szintén a hibahatáron belüli elmozdulást jelent májushoz képest, de minimálisan záródó ollót mutat. (Noha a különböző módszerek miatti óvatosság ezen a viszonyítási alapon is indokolt; a májusi kutatás telefonos, a júniusi hibrid módszerrel készült.)

A megmerevedő frontvonalak a kispártokra is igaznak bizonyultak: a Mi Hazánk a választani tudók között ugyanúgy 6 százalékon áll, mint májusban, de a biztos szavazók kategóriájában egy százalékpontot javítva 7 százalékra jött fel. A többi párt 1 százalékon vagy az alatt áll, eredményüket összevonva közli a kutatás.

Republikon: Közel háromszor annyi szavazója van a Tiszának, mint a Fidesznek

Június végén nem hanyatlott a Tisza körüli lelkesedés, a párt hibahatáron belül növelte előnyét a Fidesszel szemben, miután a Tisza 1 százalékpontot erősödött, a Fidesz–KDNP támogatottsága két pontot csökkent a teljes népesség körében, jelenleg 58–21 az állás Magyarék javára – közölte a Republikon Intézet legfrissebb kutatásában. A Tiszának így 4,4 millió, a Fidesz–KDNP-nek 1,6 millió potenciális szavazója van.

A pártválasztók körében nagyobb mértékben, 3 százalékpontot erősödött a Tisza május óta, míg a Fidesz–KDNP két százalékpontot veszített, így a különbség 5 ponttal nőtt, a jelenlegi állás 68–25 a Tisza javára. A biztos szavazó pártválasztók 68 százaléka szavazna a Tiszára, ez két százalékponttal magasabb eredmény, mint májusban; a Fidesz–KDNP a biztos szavazók körében is 2 százalékpontot gyengült.

A Mi Hazánk továbbra is a teljes népesség 5, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 6-6 százalékának támogatottságával bír, a DK és az MKKP támogatottsága 1-1 százalék, minden mérési szinten.

Az elemzés szerint „közel három hónappal a választások után már nem mézes hetekről, inkább hónapokról beszélhetünk”, az első Magyar-kormány szédítő ütemben bontja le az Orbán-rendszert.

„A választók, úgy tűnik, elégedettek az eddigi iránnyal és tempóval, a Magyar-kormány első »megosztó« intézkedései, mint a köztársasági elnök elmozdítása vagy egyes törvényváltozások visszamenőleges jellege a miniszterelnök és a képviselők mandátuma kapcsán nem kezdte ki a Tisza támogatottságát” – írták, hozzátéve, hogy az EU-s pénzek hazahozatala, a kormány első nagy vállalása, teljesülni látszik.

A Fidesz eközben nem találja a helyét, egyfajta Orbánlimbóban van, a volt miniszterelnök aktivitása csökkent.

A Republikon szerint ennek következtében a Tisza előnye továbbra is növekszik, támogatottsága közel háromszorosa a Fideszének, és a kialakuló kétpártrendszerben egyelőre más ellenzéki párt sem tud helyet csinálni magának.

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