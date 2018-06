Emellett a több mint 150 milliós tartozásuk teljesítéséhez még hiányzó milliókat továbbra is várják a híveiktől. Többek között öt magánszámlára lehet utalni az összeget, azért, mert csak 150 ezer forintig adómentes az adományozás, de így az az egyszeri szavazó, aki a többszörösét szeretné rábízni a belpesti bandára, sem marad hoppon. Megható ez a figyelmesség.



Várják a választók pénzét, hogy elmesélhessék nekik, hogy fossza ki őket mellettük a Fidesz is

Juhász Péter maga már profi a tarhálásban, aki annak ellenére az általa behülyítettekkel segítségével fizettette ki a neki járó csinos lakás 200 ezres bérleti díját, hogy a saját bevallása szerint is jól megszedte magát a banki szektorban. Csak a bolond nem utalna most is pénzt.