Anyaország, Videók :: 2021. május 26. 12:30 ::

Megjelent a választásra időzített őszödi beszédes film előzetese

Megérkezett az őszödi beszéd kiszivárogtatásáról és a 2006. őszi eseményekről szóló politikai krimi, az ELK*RTUK első előzetese. A trailer elsőként az Indexre és a 888 YouTube-oldalára került fel (az Indexbe egyenesen motoros futár vitte az előzetest tartalmazó pendrive-ot).

Az ELK*RTUK-ról (korábban A hazugság ára címet lehetett hallani) a 24.hu írta meg elsőként, hogy Kálomista Gábor producer cége gyártja 800 millió forintból. Azt is megírták, hogy nehezen találtak hozzá színészeket, és a castingfolyamat során végig nagy volt a titkolózás a film körül. Május közepén aztán azt is kiderítették, hogy Mózes András és Bánovits Vivianne a film főszereplői, akiket Kálomista az általa vezetett Thália Színház társulatából kért fel (Bánovits 2017-ig volt tháliás, Mózes jelenleg is az).

A történetről ennyi tudható: amikor egy ambíciózus, de elnyomott közvélemény-kutató szakember rájön, hogy a főnöke részt vett egy botrányos hangfelvétel kiszivárogtatásában, úgy dönt, fényt derít az igazság részleteire, hogy azzal jobb pozíciót zsarolhasson ki magának. Összeáll újságíró szerelmével, és nyomozni kezd, de mivel hamar konfrontálódik a főnökével, egy nagyhatalmú kör célpontjává válnak.

Ez egészül ki most azokkal az információmorzsákkal, amelyek az előzetesből kiderülnek. Eszerint lesznek még a lelkiismeretükkel küzdő rendőrök, összecsapás a Kossuth téren és politikusi telefonálgatás egy medencés villa teraszán.

Egyelőre homály fedi, hogy mikor és hol lesz a premier, de iparági berkekben egy ideje kering az a feltételezés, hogy a nagy titkolózás övezte filmet a 2022-es országgyűlési választás előtt tervezik bemutatni, írja a 24.