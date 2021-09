Anyaország, Antimagyarizmus :: 2021. szeptember 9. 07:35 ::

Végre a Jobbik is megkapta a kóser pecsétet: egyik politikusuk "zsidó testvéreivel" köszönthette 5782-t az izraeli követség meghívására

Ízlelgessük ezt a mondatot:

A magyar zsidóság a magyar nemzeti kincs része, amelytől megpróbáltak megfosztani minket hazátlan bitangok.

Ha nem lenne benne a címünkben, lehetetlen lenne kitalálni, hogy egy DK-s, bármilyen ballib kispárt, vagy a Fidesz bármelyik vezetője szájából hangzott el. Most, hosszas próbálkozás után végre a Jobbik is megérkezett a hazaáruló klubba - ezen a téren is.

Beleznay Zsuzsanna a Jobbik egyéni jelöltje, Terézváros alpolgármestere, és nem egy Momentumtól tegnap átigazolt szerzemény, hanem hosszú évek óta ott "néppártosodik".



Hát persze...

Emlékeznek még a nagy radikális Zsiga Danira? Hát itt tart ma ő is.

És íme a jobbikos boldogság az izraeli zászló előtt, amint a Fidesz által milliárdokkal pénzelt zsidó reneszánsznak örvendezik: