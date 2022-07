Anyaország, Elcsatolt részek :: 2022. július 23. 12:45 ::

Cigányszaporító, zsidóreneszánszos Orbán: kevertek, de nem kevertfajúak az európai népek, hozzánk menekülnek majd a nyugati keresztények is

Pontosan fele olyan hosszan beszéljek, mint szerettem volna, ezzel kért fel idén Németh Zsolt – nyitotta tusnádfürdői beszédét Orbán Viktor. Hozzátéve, ez nem lesz könnyű, de egészséges bárány bírja a bundáját. Jó okunk van, hogy Fidesz-fröccsöt igyunk, aminek az aránya kétharmad-egyharmad, viccelődött közönségével a miniszterelnök. A háttérből hangzavar, füttyszó hallatszott közben, Orbán a színpadról intette óva a történeteket látva közönségét, hogy csak olyan óvatosan, mint a hidakon a rendőrök a narkósokkal - írja összefoglalójában a Magyar Hang.

Energiacsatát vesztő Nyugat, amerikai nyomás, német einstand

Ha a jövőt kutatom, a legfőbb az alázat. Az adatok tükrében a világ egyre jobb helynek tűnik, miközben mi ennek ellenkezőjét érezzük. Nő a várható élettartam, csökken a gyermekhalandóság, az alultápláltság aránya, egyre több az írástudó és a szabadidő. Az általános hangulat mégis az, hogy a világ egyre rosszabb hely, világvégevárás van. Lehet, hogy emberek milliói félreértik, mi történik velük? Rosszkedvünk tele alapvetően nyugati életérzés, ami abból fakad, hogy a Nyugat tekintélyes és cselekvőképessége fogyóban – vonta le a tanulságot Orbán. A rivális civilizációk átvették a nyugati technológiákat, de eszük ágában sincs átvenni a nyugati értékeket. Sőt, megalázónak érzik, amikor a Nyugat erre akarja rávenni őket.



Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Elvesztette a nyugati világ az ellenőrzését az energiahordozók többsége fölött. Az USA és Európa 30 százalékát tartja most a kezében, miközben az oroszok 20-at, a Közel-Kelet 30-at. A Nyugat elveszíti az anyagcsatát, mondta több más példát hozva az erőforrások elvesztésére. A mi helyzetünk duplán nehéz. Az amerikai doktrína szerint külpolitikai fegyverként használják az energiát. Ebből az következik, hogy ők bátrabb szankciós politikát folytatnak, és nekiálltak annak, hogy az Amerikából érkező energia megvásárlására ösztönözzék szövetségeseiket. Ők uralják a pénzügyi rendszereket, baráti nyomásgyakorlásra is képesek. Nem lepne meg, ha ebbe hamarosan az atomenergiát is bevonnák. Mi nem akartunk ilyen függőséget.

Van rá német know how, hogyan kényszerítsék ki az energiafogyasztás csökkentését – fogalmazott, kitérve a német atomerőművek lezárására. Mondván: megvárták, míg ezeket lekapcsolják, majd a mi energiánkat akarják elvenni, ez einstand.

Ami a Nyugat kezében van, az a katonai erő és a tőke. Milyen eszközökkel válaszoljunk erre a helyzetre? Az első és legfontosabb kihívás továbbra is a népesedés. A második a migráció, így a miniszterelnök. A migráció kettéválasztotta Európát. Az egyik világban európai és Európán kívüli népek élnek együtt, ezek a továbbiakban már nem nemzetek, ez a poszt Nyugat. 2050 körül be is következik a végső demográfiai váltás, a nagyvárosokban 50 százalék fölé emelkedik a nem európai származású emberek aránya. A Nyugat Közép-Európába, a másik Európába költözik. Mi adtunk egy ajánlatot, hogy hagyjuk békén egymást, de ezt visszautasították, továbbra is harcot folytatnak azért, hogy olyanná tegyenek minket, mint ők maguk.

Kevertek, de nem kevert fajúak az európai népek

Az ukrán menekültválság miatt az ellenünk hozott Európai bírósági ítéletet félretették, de továbbra is napirenden van. Mi csak azt akarjuk, hogy ne akarják ránk kényszeríteni azt a sorsot, amit mi végzetnek gondolunk. Az internacionalista baloldal csele szerint Európában eleve kevert népek élnek. Ez azonban szemfényvesztés Orbán szerint. Nálunk Európán belül élő népek keverednek, nem kevert fajúak vagyunk, az otthonukban élő keveréke vagyunk. Hungaropannon mártásban összeolvadva hoznak létre kultúrát. Nemcsak Délről, hanem Nyugatról is védekeznünk kell majd, be kell tudnunk majd fogadni a jövőben onnan érkező menekülő keresztényeket, erre kell készítenünk gyermekeinket. (El kell játszani a jobboldalit, van közönség, aki el is hiszi, talán még akkor is, amikor rövidesen az iskoláskorú gyerekek többsége cigány lesz... – Kuruc.info szerk.)

A következő réteg a gender, amit mi gyermekvédelmi törvénynek hívunk. (Csak a gyakorlatban nincs következménye ennek a színháznak... – Kuruc.info szerk.) Emiatt is bíróság elé vittek minket, folytatta a miniszterelnök. Ezt sikerült leválasztanunk az európai pénzek ügyéről, ez a vita két pályán halad, ismerte el Orbán. Az anya nő, az apa férfi, ennek elfogadását kérjük Soros hadseregétől is. A nyugati bolondéria nem megy be a magyar emberek, meg még pár népnek a haja alá, fogalmazott, mondván transz előtaggal legföljebb Transylvániát tudunk mondani.



Hallatlan, de egyesek Soros kottájából játszanak

Oroszország nem fogja megtámadni a sokkal erősebb NATO-t

Hogyan tudunk védekezni? Először is elszánjuk magunkat, majd szövetségeseket keresünk. A posztnyyugatiak nem véletlenül tettek meg mindent, hogy szétverjék a Visegrádi Együttműködést. A magyar-lengyel viszonyban a szív problémája merül fel, a szláv háborút ők a sajátjuknak is érzik. Minden értéket ebből a kapcsolatból át kell menteni a háború utáni időkre. A cseheknél és szlovákoknál vezetőváltás történt, ők meg akarnak felelni a nyugatnak. Olyan ez, mint amikor valaki beköti a lovait az égő istállóba, sok sikert hozzá – mondott le szövetségeseinkről a miniszterelnök.

Nyilvántartásunk szerint 86 magyar ember halt már meg az ukrajnai háborúban, a többiek nem veszettek embert. Minden rossz ellenszere a béke. Fenntartjuk véleményünket, hogy ez nem a mi háborúnk. A NATO sokkal erősebb, mint Oroszország, ezért Oroszország nem fogja megtámadni a NATO-t. Az a mondás, hogy az oroszok nem állnak majd meg Ukrajnánál, gyenge, de érthető ukrán érv, ami nem felel meg a valóságnak.

Orosz-amerikai tárgyalás zárhatja csak le a konfliktust

Az oroszok leírták: azt követelik, Ukrajna soha ne legyen tagja a NATO-nak. Vállaljuk, hogy sosem helyezünk el olyan fegyvereket a területén, amivel el lehet érni Oroszországot. A Nyugat ezt elutasította, mondta Orbán. (Az orosz követelések ennél többet tartalmaztak , lényegében visszatérést az 1997 előtti időhöz - Magyar Hang szerk.) A nyugati stratégiai megfontolások hibája miatt ma olyan kocsiban ülünk, aminek mind a négy kereke defektes. Ukrajna nem fog nyugati fegyverekkel háborút nyerni, a szankciók nem billentik meg Moszkvát. Európa gazdasági és politikai bajban van, sorra dőlnek a kormányai, emelkednek az árak. Az elégedetlenség hullámai csak most érnek majd el az emberekig. A világ pedig nincs a Nyugattal, hiába mondják azt, hogy álljanak a jó oldalra. Kína, India, Brazília, az arab világ, Afrika nagy része egyszerűen nem hajlandó azt tenni, amit a Nyugat diktál és nem akar részt venni a háborúban. Meglehet, ez a háború vet véget azoknak az időknek, amikor világegység jöhet össze egy ügyben, kezdődik a multipoláris időszak. Ha egy országra rákényszerítenek egy külpolitikát, amit nem akar, azt imperializmusnak kell nevezni – szögezte le.



Nem csak keresztények jönnek...

A magyar haderő és gazdaság nagyban nézve szerénynek tűnik. Lehet, hogy tisztán látunk, és vannak stratégiai meglátásaink, de a háborúban az számít, kinek van ereje. Mégis minden vitában meg kell próbálni elmondani az álláspontunkat, és rávenni a nyugatiakat egy új stratégia kidolgozására. Új stratégiára van szükség, aminek a célja a jó békeajánlat megfogalmazása.

Minél modernebb fegyvereket szállít a Nyugat Ukrajnának, annál beljebb fog tolódni a front, az oroszokat az érdekli, hogy ne lehessen elérni a területüket. Orosz-ukrán béketárgyalás nem lesz, orosz-amerikai tárgyalás zárhatja csak le a konfliktust. Sajnos mi európaiak eljátszottuk az esélyeinket a dolgok befolyásolására. A németek és franciák nem tudták kikényszeríteni vállalásuk ellenére a 2014-es minszki egyezményt, így szava csak az amerikaiaknak és az oroszoknak van.

Európa azért nem tud világpolitikai tényező lenni, mert a saját udvarában sem tud rendet tartani. Ez látszik a Balkánon és látszik a határvédelemben is.

A végén megöleljük egymást Brüsszellel

Jól működött tíz évig a magyar rendszer az energiaárak csökkentésére (ami alacsonyabb piaci árak mellett időnként valójában felfelé korrekciót, emelést jelentett – Kuruc.info szerk.). Ezt a háború kibillentette. De úgy látom, sikerülni fog megvédeni a rendszert, az átlagfogyasztásig nem kell többet fizetni. Romániában ez nem így van. Ez hatalmas politikai tettként könyvelhető el a miniszterelnök szerint. 296 milliárd forintot fordított az állam a rezsi védelmére, idén 2051 milliárdot kellene, ezt az állam nem bírja el. Az el nem indult állami beruházásokat nem kezdjük el, de ami elindult, azt befejezzük, ami pénzt igényel, azt finanszírozzuk továbbra is. Nem tudom garantálni, hogy amit elindítunk, be tudnánk-e fejezni. Le kell jönni a gázról, az elektromosság felé kell fordulni.



Árják a Karmelitában

Egész Európát a recesszió réme gyötri. A dollár erősödik az euróval szemben, ez automatikusan hozza magával a forint gyengülését, vont gazdasági mérleget Orbán, nem térve ki arra hogy a térségi fizetőeszközök nem zuhannak olyan mértékben, mint a magyar. Globális recesszió, lokális kivétel – azt tűztük ki célul, hogy Magyarországon sikerüljön ezt megvalósítani. Két különböző terv kell ehhez, az amerikai elnökválasztás hozhatja el a békét, ez a választóvonal. Ki kell maradni a globális adóból, a genderőrületből, a háborúból. Minden eddigi válságból erősebben jöttünk ki, mint ahogyan belementünk, a kanyarban előztünk. A baj az, hogy közben kaptunk egy ónos esőt.

Minden fontos szereplővel új megállapodásokat kell kötni. Az EU-val a pénzekről. Elmegyünk a falig, aztán megöleljük egymást. Új megállapodás kell az oroszokkal, a kínaiakkal, aztán az amerikaiakkal is. Utóbbiaknál a republikánusokkal könnyebb lenne. Ha ez megvan, 2024-ben visszatérünk a növekedési pályára. De valójában 2030-ra gyúrunk, szögezte le Orbán Viktor. Ez a legfontosabb időhatár, ekkorra fognak megsokszorozódni a nyugati világ problémái. Nagyon komoly válság lesz Amerikában, ekkor érződik majd az eurozóna összes problémája is. A dél eladósodott, amit az északiaknak kellene finanszíroznia, ez fenntarthatatlan. Új erőviszonyok jönnek létre, mi közép-európaiak ekkorra nettó befizetők leszünk az Unióban. Magyarország többet fog befizetni, mint amit kap, a csehek már nagyon közel állnak ehhez. Aki fizet, az rendeli a zenét, ez új viszonyokat fog teremteni. Ekkorra kell a csúcson lennünk katonai, diplomáciai, szellemi értelemben is.

Orbán már kifele megy

Nekünk még van határvédelmünk. Családalapú a társadalmunk. Nagy hadiipari fejlesztésben vagyunk. Diverzifikáljuk az energiaforrásainkat. Igyekszünk kihasználni a technológiaváltást, mi leszünk a legjelentősebb akkumulátorgyártók. Keletről és Nyugatról is jön a tőke, Dél-Korea és Kína hozza a legtöbb tőkét, de jönnek a németek is. Tranzitország és tranzitgazdaság akarunk maradni. Ha a világ blokkosodik, akkor nem találkozóhely leszünk, hanem valaminek a perifériája. Ezért minden blokkosodást elleneznünk kell.



Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Politikai stabilitás kell, kétharmados többséggel kormányzunk. Levezényeltük a nemzedékváltást a nemzeti oldalon. Én már kifele megyek, míg Nyugaton ilyenkor szoktak belépni a politikába. Ezt jelzi hogy egy mindjárt hatvanas miniszterelnök mellett 44 éves nő az államfő, a kormányban pedig sok a negyvenes, akik évtizedekig képesek lesznek még húzni a szekeret – fogalmazott Orbán Viktor.

Szellemi alapjaink és ambícióink is megvannak a sikerhez. Ezek nemzeti és európai ambíciók. Együtt kell maradnia az anyaországnak és a magyarok lakta területeknek. Mindig többet adtunk a világnak, mint amit kaptunk, jobbak, szorgalmasabbak, tehetségesebbek vagyunk annál, mint ahol tartunk, a világ tartozik nekünk és ezt be is fogjuk vasalni – zárta szavait a miniszterelnök.

Szinte már holokauszt: zsidóviccel indult a nap

Akadtak, akik reggel 6-ig ropták a táncot, mások alaposan felkészültek a ma délelőttre – kezdte még a rendezvény legelején beszédét a három év után újra dübörgő Tusványoson Németh Zsolt. A 31. találkozó mottója idén: „Van ami örök”. Az egész nemzet műhelye Tusványos, folytatta a fideszes politikus, név szerint köszöntve a megjelent prominenseket, felsorolva lényegében a fél kormányt, de még Kubatov Gábort is név szerint említette. Németh Zsolt egy zsidóviccel reagált is arra, hogy szinte itt van mindenki a hazai vezetés soraiból. (A haldokló zsidót látogatják rokonai, mire megkérdezi, hogy de akkor ki van az üzletben...)

Tőkés: a Hunyadiak és Nándorfehérvár emlékét idézi idézi a határvédelem

A rövid bevezetőt követően Tőkés László a nándorfehérvári csata örök dicsőségének és a déli harangszó emlegetésével kezdte beszédét. A székely vér minden cseppje drága gyöngyöt ér, a székely autonómia szelleme is örök – folytatta, majd szintúgy hosszan sorolni kezdte, kiket köszönt a helyszínen. Szólt a nemzeti és keresztény hagyományokat őrző vidéki Magyarország és a határon túli magyarság szerepéről az elsöprő áprilisi választási győzelemben. Vezetőink szerinte népünk alázatos vezetésére hivatottak. Hazánk déli határai ostrom alatt állnak. Ez a Hunyadiak és Nándorfehérvár emlékét idézi. Akkor több mint fél évszázadra sikerült feltartóztatni az oszmán birodalom előrenyomulását. Most, az elnémuló harangok korában az európai hatalmasságok szolidaritására aligha lehet számítani, Magyarország most is egymaga látszik felvenni a harcot a veszendőbe menő Európa védelmében.

Amióta visszavonultam az Európai Parlamentből, igencsak leromlott annak állapota – bírta ezután szolid kacagásra a hőségben közönségét, és magát Orbán Viktort is a püspök. Kitért tíz éve tartó pereskedésére is, ami amiatt indult, hogy Iohannis államfő megfosztotta őt a Románia Csillaga kitüntetéstől. A per szeptember közepén folytatódik. Nem a személyes sértettség miatt beszél erről, mondta, ennél többet ér az 1989-es hősök szolidaritása. Bűnéül Székelyföld autonómiájának képviseletét róják fel, tette hozzá Tőkés. Azon leszünk, hogy új lendületet vegyen az autonómia ügye. Ennek első lépése a kisebbségi törvény kidolgozása és elfogadtatása lesz, ami százéves adóssága Romániának. Éljen Erdély, éljen Székelyföld, éljen a magyar-román barátság – zárta szavait a püspök, akit beszédét követően hetvenedik születésnapján külön kötettel köszöntött Németh Zsolt.

Orbán Viktor jellemzően nagyívű európai, globális víziókat szokott felvázolni Tusnádfürdőn. Itt beszélt először az illiberális államról és itt jelentette be azt is annak idején, hogy Budapest Donald Trump elnökségét támogatja. Többször is szólt a Fideszéhez hasonló politikát folytató erők európai felemelkedéséről, az élet azonban ezt a vélt folyamatot rendre felülírta.