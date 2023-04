Anyaország :: 2023. április 21. 15:36 ::

Novák Előd: a kormány üzemanyaggal támogatta az ukránok háborúját

Nem is tagadja a kormány a Mi Hazánknak egy állami középvezetőtől származó értesülését, miszerint a harckocsik működését biztosító üzemanyaggal támogatta az ukránok háborúját Magyarország. A miniszterelnökhöz kétszer is benyújtott írásbeli kérdésre mind a kétszer mellébeszélés volt a válasz, így nem tudhatjuk, hogy pontosan mennyi gázolajat adott hazánk, s hogy a támogatás továbbra is folyik-e - írja Twitter-oldalán Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke.



Ukrán T-72-es Donyeck környékén 2023. január 18-án (fotó: Oleg Petrasyuk/EPA)

Az ukrán olajipari infrastruktúrát (finomítókat, tárolókat) tavaly nyáron megsemmisítették az oroszok, azóta külföldről látják el Ukrajna hadseregét üzemanyaggal. Ez nem fegyver, de ugyanúgy kritikus fontosságú.

Egy T-72-es harckocsi 435 liter gázolajat fogyaszt 100 kilométerenként.

Az ukránoknak nagyjából ezer bevethető harckocsijuk van, illetve a háború kitörésekor volt még kb. 8000 különféle páncélozott járművük és legalább 40 ezer teherautójuk. A háború folytatásának támogatásával így nem csoda, hogy hazánk is felkerült az oroszokkal barátságtalan országok listájára. A Mi Hazánk a titkosítások helyett pontos elszámolást vár a háborúpárti magyar kormánytól, s a függetlenségünk biztosítását - zárja Twitter-bejegyzését Novák Előd, a Mi Hazánk Honvédelmi Kabinetjének elnöke.