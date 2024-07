Anyaország :: 2024. július 25. 22:18 ::

Felfüggesztette a szexuális zaklatással vádolt budapesti metropolita kormányzását az orosz ortodox egyház

Bizottságot állított fel az Orosz Ortodox Egyház Szent Szinódusa a budapesti és magyarországi egyházmegye ügyeinek vizsgálatára, és az eljárás idejére felfüggesztette Hilarion (Alfejev) budapesti és magyarországi metropolita kormányzását.

Az orosz ortodox egyház honlapján csütörtökön megjelent zsinati jegyzőkönyv szerint Hilarion metropolitát felfüggesztették a zsinati bibliai és teológiai bizottsági elnöki, valamint a teológiai és teológiai oktatással foglalkozó zsinatközi jelenlét bizottságának elnöki tisztségével kapcsolatos teendői alól is.

A Kirill pátriárka jobbkezének nevezett Hilarion a 2022 júniusi budapesti kinevezéséig volokalamszki metropolita és a külső egyházi kapcsolatok osztályának elnöke volt az orosz ortodox egyháznál. Idén júliusban aztán kiderült, hogy a Semjén Zsolt által is kitüntetett Hilarion egy 820 millió forintos Budapest környéki ingatlanon lakik, illetve, hogy Magyarországra kerülése után nem sokkal magyar állampolgárságot kapott. Hilarion egykori asszisztense, George Szuzuki emellett szexuális zaklatással is megvádolta a metropolitát.

A HVG később azt írta, hogy a fejlemények eljutottak Kirill pátriárkához is, aki a leírások szerint tombolni kezdett, amikor meghallotta, mik hangzottak el. A lap szerint Kirill dühét magyarázza, hogy nemcsak a Szuzuki-ügyből kirobbant botránnyal kellett szembesülnie, hanem azzal is, hogy őt magát is nevesítik a hangfelvételeken.

A zsinat mindkét említett bizottság megbízott elnökévé Mefogyij (Zinkovszkij) jegorjevszki püspököt nevezte ki, a budapesti és magyarországi egyházmegye ideiglenes igazgatásával pedig Nyugat-Európa pátriárkai exarcháját, Nyesztor (Szirotenko) korszuni (herszoneszi) és nyugat-európai metropolitát bízta meg ideiglenesen.

(MTI - 24)