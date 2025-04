Anyaország :: 2025. április 4. 07:57 ::

Orbán: azért nem tartóztattuk le Netanjahut, mert Izrael a barátunk

"Huszonöt év nagy idő, és a nemzetközi politikai térben nagy változások történtek. a Nemzetközi Büntetőbíróság egy globális hatalmi harc részévé vált, és túlterjeszkedett a hatáskörén. Ezek a szervezetek politikai testületté váltak, a Nemzetközi Büntetőbírósággal együtt" – mondta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban.



Orbán fogadja Netanjahut a Karmelita kolostorban 2025. április 3-án (fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A kormányfő elmondta, voltak országok, melyek soha nem voltak tagok, példaként említette az Amerikai Egyesült Államokat, Oroszországot, Kínát és Törökországot. Hozzátette: amikor Magyarország belépett a Nemzetközi Büntetőbíróságba, az összekapcsolódott azzal, hogy az ország elfoglaja a helyét a kommunizmus után, és erre jó eszköz volt a csatlakozás.

– Magyarország mindig is félszívvel állt az egészhez. Aláírtuk a statútumot, de sosem tettük a magyar jog részévé – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint Magyarország valóban aláírt egy nemzetközi szerződést, ám sosem tette meg azt a lépést, hogy ez kikényszeríthető legyen.

Azzal kapcsolatban, hogy miért nem tartóztatta le Magyarország Benjamin Netanjahu Budapestre látogató izraeli miniszterelnököt, Orbán Viktor azt válaszolta: "nem szoktuk letartóztatni a vendégeket. Nem akartuk letartóztatni, mert Izrael a barátunk." Orbán Viktor szerint, ha erre lett is volna szándék, akkor sem tudták volna a rendőröket erre utasítani, mert ez nem vált a magyar jog részévé.

– Se akarat se jogi lehetőség nem volt – jegyezte meg a kormányfő.

A miniszterelnök úgy látja, egy olyan világban élünk, amelyben Nyugat-Európában erősödik az antiszemitizmus. Orbán Viktor szerint ez összefüggésben van a migráció növekedésével, amit a brüsszeliek nem akarnak megállítani. "Magyaroroszág számára fontos Izrael stabilitása, ha ez megdől, annak mi a kárvallottjai leszünk. Izrael stabilitása nemzeti érdekünk" – vélekedett a kormányfő, aki szerint a bevándorlási hullám is azért történt, mert a szíriai a háború miatt elindultak az emberek Európa felé.

Orbán Viktor elmondta, hogy bár a pontos számok nem ismertek, de körülbelül 100 ezer fölött van a száma az Izraelben élő "magyar származásúak" száma, az állam pedig felelősséggel tartozik az állampolgáraiért, amit a mostani kormány meg is tesz. Megjegyezte, hogy van egy gazdasági érdek is a jó kapcsolatok háttere mögött, mivel több izraeli dolgozik high-tech cégeknél, van egy katonai együttműködés, és Magyarorszég katonai eszközöket is vásárol Izraeltől.

(Index nyomán)