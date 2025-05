Anyaország :: 2025. május 22. 12:01 ::

Kétszer is fellép a Metallica jövő júniusban Budapesten

Nyolc év után visszatér Budapestre a Metallica. A világhírű amerikai metálcsapat jövőre folytatja M72 elnevezésű világkörüli turnéját, amelynek keretében 2026. június 11-én és 13-án is fellép a Puskás Arénában.

A Metallica tizenhat koncerttel érkezik Európába és az Egyesült Királyságba. Több más városhoz hasonlóan Budapesten is No Repeat Weekend fellépést tartanak, azaz két este különböző setlisttel és más-más előzenekarokkal fognak zenélni - közölte a szervező Live Nation csütörtökön az MTI-vel.

A Puskás Arénában június 11-én a Pantera és az Avatar, 13-án pedig a Gojira és a Knocked Loose lesz a Metallica vendége.

Az M72 World Tour 2023 áprilisában Amszterdamban indult, azóta a Metallica már több mint négymillió rajongó előtt játszott. A 2026-os turné május 9-én Athénban startol, a koncertsorozaton a legendás zenekar Budapest mellett csupán Frankfurtban, Dublinban és Londonban ad kétestés koncertet, emellett még Bukarestben, Chorzówban, Zürichben, Berlinben, Bolognában, Glasgow-ban és Cardiffban lép fel.

Az 1981-ben alakult Los Angeles-i csapat eddig tizenegy stúdióalbumot készített, a legutóbbi, a 72 Seasons 2023-ban jelent meg. A Metallica lemezei több mint 125 millió példányban keltek el világszerte. A tízszeres Grammy-díjas Metallica első lemeze, a Kill 'Em All 1983-ban jelent meg, az akkori felállásból James Hetfield (ének, ritmusgitár), Kirk Hammett (szólógitár) és Lars Ulrich (dobok) ma is a Metallicában játszik, 2003 óta Robert Trujillo a basszusgitáros. Az együttes legsikeresebb dalai közé tartozik a One, az Enter Sandman, a The Unforgiven, a Nothing Else Matters, az Until It Sleeps, a The Memory Remains és a The Day That Never Comes.

A zenekar eddig hat alkalommal lépett fel Magyarországon, legutóbb 2018 áprilisában a Sportarénában.

A Metallica a mostani turnén minden eladott jegy árának egy részét az All Within My Hands alapítványán keresztül helyi jótékonysági szervezeteknek ajánlja fel. A 2017-ben alapított All Within My Hands azzal a céllal jött létre, hogy a Metallicát az évek során támogató közösségeknek valamit vissza tudjon adni, és az alapítás óta több mint 20 millió dollárt gyűjtött össze: 11,4 millió dolláros támogatást nyújtott karrier- és műszaki oktatási programokra (beleértve a Metallica Scholars Initiative-et, amely immár hetedik éve működik), több mint 7,4 millió dollárt az élelmezési bizonytalanság elleni küzdelemre, valamint több mint 4,7 millió dollárt fordított katasztrófaelhárításra.